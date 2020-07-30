Елизавета Боярская задолжала соседям более 200 тысяч рублей за потоп

В понедельник, 3 августа, обнаружилось, что дочка знаменитого актера Михаила Боярского, актриса Елизавета Боярская задолжала соседям более 234 тысяч рублей. Соответствующие данные были размещены на сайте УФССП по Петербургу. Знаменитость должна перевести средства некому физическому, либо юридическому лицу. Такое решение принял Куйбышеский райсуд.

Данное дело рассматривалось в 2018 году. Двумя годами ранее, в 2016 году квартиросъемщики квартиры Боярской затопили проживающих снизу соседей. Пострадавшие потребовали от собственницы недвижимости возмещения ущерба на сумму почти 1 миллион 70 тысяч рублей. В сумму входила также компенсация морального ущерба. Однако суд принял решение, что она должна заплатить только за фактический ущерб и экспертизу. Дочь Д’Артаньяна выплатила эту сумму не полностью, и теперь за ней числится долг. В разбирательстве участвовал юридический представитель артистки.

Ранее сообщалось о регулярных нарушениях парковки самого Михаила Боярского и неоплаченных штрафах за это.