Елизавета Боярская задолжала соседям более 200 тысяч рублей за потоп

Вчера, 14:31

Анна Морозова

0

Image 16+
Елизавета Боярская задолжала соседям более 200 тысяч рублей за потоп
Актриса Елизавета Боярская

В понедельник, 3 августа, обнаружилось, что дочка знаменитого актера Михаила Боярского, актриса Елизавета Боярская задолжала соседям более 234 тысяч рублей. Соответствующие данные были размещены на сайте УФССП по Петербургу. Знаменитость должна перевести средства некому физическому, либо юридическому лицу. Такое решение принял Куйбышеский райсуд.

Данное дело рассматривалось в 2018 году. Двумя годами ранее, в 2016 году квартиросъемщики квартиры Боярской затопили проживающих снизу соседей. Пострадавшие потребовали от собственницы недвижимости возмещения ущерба на сумму почти 1 миллион 70 тысяч рублей. В сумму входила также компенсация морального ущерба. Однако суд принял решение, что она должна заплатить только за фактический ущерб и экспертизу. Дочь Д’Артаньяна выплатила эту сумму не полностью, и теперь за ней числится долг. В разбирательстве участвовал юридический представитель артистки.

Ранее сообщалось о регулярных нарушениях парковки самого Михаила Боярского и неоплаченных штрафах за это.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

30-07-2020, 15:23

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

30-07-2020, 13:56

Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

30-07-2020, 13:07

Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

29-07-2020, 16:24

Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

29-07-2020, 14:57

Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

29-07-2020, 11:42

Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

29-07-2020, 08:29

Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

29-07-2020, 05:50

Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

28-07-2020, 21:40

Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

28-07-2020, 21:34

Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

28-07-2020, 21:31

Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

28-07-2020, 20:44

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

28-07-2020, 13:38

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

28-07-2020, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

28-07-2020, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

28-07-2020, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

28-07-2020, 09:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров