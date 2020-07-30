Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в прошедшие выходные

Вчера, 11:55

Анна Морозова

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Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в прошедшие выходные
Кадр из фильма "Побег из Претории"

Фильм «Побег из Претории» (Escape from Pretoria) занял лидирующую позицию в российском кинопрокате в прошедшие выходные. За два дня кинокартина собрала 5,43 млн рублей. 6 марта 2020 года в Великобритании состоялась мировая премьера фильма режиссера Фрэнсиса Аннана. Сюжет фильма взят из произведения Тима Дженкина. В нем повествуется история двух белых афроамериканцев, отбывающих наказание в одной из самых строгих тюрем в мире – в «Претории». Они уверены в своей правоте и невиновности, поэтому борются за свободу и распространяют соответствующие агитационные брошюры. Совместно с другими заключенными они строят план побега и пытаются его осуществить. В главных ролях Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт и Марк Леонард Винтер.

На второй позиции по кассовым сборам оказался американский комедийный боевик «Мой шпион» (My Spy) Питера Сигала. Сюжет разворачивается вокруг девятилетней девочки, которая случайно сняла на камеру тайного агента ЦРУ. Чтобы его не рассекретили, агент учит ребенка быть настоящим шпионом. Сбор фильма составил 4,89 млн рублей. Третье место заняла отечественная комедия Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Кинокартина собрала в прокате 2,6 млн рублей. В пятерку лидеров по прокатам вошли также фильмы «Лесси. Возвращение домой» и «Отдай свою душу».

Напомним, работа кинотеатров в России была приостановлена в конце марта в связи с пандемией коронавируса. 13 июля культурным заведениям снова разрешили работать. Соответствующий указ был подписан министром культуры Ольгой Любимовой. В Москве кинотеатры открылись 1 августа.

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