Охлобыстин заявил, что адвокат «загипнотизировал» Ефремова

Иван Охлобыстин считает, что адвокат Эльман Пашаев оказывает на своего подзащитного Михаила Ефремова гипнотическое воздействие. В эксклюзивном интервью актер отметил, что юрист действует на фигуранта уголовного дела о смертельном ДТП буквально магически.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела», - говорит Охлобыстин.

По его словам, Михаил уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Актер говорит, что Ефремов «стабилен», однако сильно изводит и как совестливый казнит себя. По словам Охлобыстина, Михаил не пытается отрицать вину, а, напротив, просится в тюрьму. По мнению Охлобыстина, самое страшное его наказание — это он сам.

«У него синдром Раскольникова», — признался актер.

Главная проблема Ефремова - в нереализованности, поскольку после аварии он не был в театре, перестал заниматься постановками. Ефремову необходимо постоянно быть в работе, утверждал актер. Сам Иван не отрицает, что его друг виновен в смерти человека, но все же считает, что сажать его за решетку - это «безумство». Охлобыстин считает, что Михаила просто споят в колонии поселения. К тому же у Михаила бывают приступы астмы, да и тюремные работы его просто угробят, отмечает актер.

«Он, по сути, прекрасный человек и товарищ!» — заметил Охлобыстин.

Он также сказал, что Ефремову есть о ком заботиться. Речь идет о детях и бывшей жене Ксении Качалиной, которая осталась без работы. Охлобыстину даже страшно подумать, что будет с близкими Ефремрова, если его все-таки посадят, пишет Пятый канал

Напомним: ДТП, которое устроил Ефремов, произошло 8 июня в центре Москвы. В тот вечер актер выпил и сел за руль. Он не справился с управлением, и его джип влетел в фургон. Водитель фургона пострадал и был доставлен в больницу, где скончался. В отношении виновника аварии завели уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.