Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

Вчера, 21:58

Александр Зуев

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Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

Продюсер Максим Фадеев выложил в Инстаграм фото 32-летней давности, на котором его с трудом можно узнать. На архивном снимке 20-летний Фадеев с копной волос и без бороды. Рядом с ним запечатлена его нынешняя жена Наталья. Однако тогда она была застенчивой  шатенкой в больших очках.

«Как же мне хочется сейчас сказать тому себе не совершать некоторых ошибок», - подписал публикацию продюсер. 

Судя по всему, это были студенческие годы Фадеева. Напомним, что Наталья - вторая супруга продюсера. Она была гримером у певицы Линды, которой Фадеев помогал с продвижением в шоу-бизнесе. У супругов есть сын Савва, которому сейчас 22 года.

Фото очень удивило поклонников. Но еще больше их поразили слова Фадеева об ошибках.

Подписчики сразу стали выстраивать свои версии. Многие сочли, что продюсер имел ввиду отношения с певицей Ольгой Серябкиной, несмотря на то,  что он не раз отрицал роман с вокалисткой группы Serebro.

Надо сказать,  что за последнее время музыкальный продюсер внешне очень изменился - избавился от 100 килограмм, и это для него не предел.

Напомним, что осенью прошлого года Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего продюсерского центра MALFA. Он  разрешил им петь песни, написанные ранее, и выступать с ними. А сам музыкант решил заняться продюсированием новых исполнителей.

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