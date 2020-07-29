Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

Вчера, 21:57

Ольга Громова

0

Image 16+
Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

СМИ узнали, что Джонни Депп, бывший муж актрисы Эмбер Херд, не одинок в своих претензиях к ней. Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla изобретатель Илон Маск также судился со знаменитостью. Причиной для судебного разбирательства послужили замороженные эмбрионы, сообщает Mirror.

Подруга сестры и матери Херд рассказала журналистам, что Эмбер хранила замороженные эмбрионы еще с тех времен, когда встречалась с изобретателем. Она надеялась, что у них будет общий ребенок. Но Илон Маск на звезде Голливуда так и не женился. После расставания предприниматель потребовал, чтобы актриса уничтожила зародыши.

Она отказалась повиноваться ему, поэтому миллиардер был вынужден обратиться в суд.

Хаэлл также передала слова матери Херд, которая часто сравнивала Илона с Джонни, которого Эмберд обвинила в насилии. Женщина считала Деппа ангелом и святым по сравнению с основателем SpaceX.

Заметим, что появившуюся информацию об эмбрионах представители Маска пока никак не прокомментировали.

Джонни и Эмбер поженились в феврале 2015-ого года. Недавно актер, звезда «Пиратов Карибского моря», признался, что этот брак стал его самой большой ошибкой в жизни. Хотя длился он менее года. Заявление на развод актриса подала в мае 2016-ого, после чего вскоре заявила, что муж ее избивал.

Депп на актрису и издание, которое опубликовало ее откровения, подал в суд. В феврале текущего года в сеть слили в сеть разговор, где актриса сделала шокирующее признание - оказывается, это она в браке избивала Джонни Деппа.


Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

Вчера, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

Вчера, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

Вчера, 21:57

Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

Вчера, 15:23

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

Вчера, 13:56

Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

Вчера, 13:07

Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

29-07-2020, 16:24

Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

29-07-2020, 14:57

Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

29-07-2020, 11:42

Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

29-07-2020, 08:29

Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

29-07-2020, 05:50

Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

28-07-2020, 21:40

Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

28-07-2020, 21:34

Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

28-07-2020, 21:31

Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

28-07-2020, 20:44

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

28-07-2020, 13:38

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

28-07-2020, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

28-07-2020, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

28-07-2020, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

28-07-2020, 09:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров