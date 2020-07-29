Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

СМИ узнали, что Джонни Депп, бывший муж актрисы Эмбер Херд, не одинок в своих претензиях к ней. Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla изобретатель Илон Маск также судился со знаменитостью. Причиной для судебного разбирательства послужили замороженные эмбрионы, сообщает Mirror.

Подруга сестры и матери Херд рассказала журналистам, что Эмбер хранила замороженные эмбрионы еще с тех времен, когда встречалась с изобретателем. Она надеялась, что у них будет общий ребенок. Но Илон Маск на звезде Голливуда так и не женился. После расставания предприниматель потребовал, чтобы актриса уничтожила зародыши.

Она отказалась повиноваться ему, поэтому миллиардер был вынужден обратиться в суд.

Хаэлл также передала слова матери Херд, которая часто сравнивала Илона с Джонни, которого Эмберд обвинила в насилии. Женщина считала Деппа ангелом и святым по сравнению с основателем SpaceX.

Заметим, что появившуюся информацию об эмбрионах представители Маска пока никак не прокомментировали.

Джонни и Эмбер поженились в феврале 2015-ого года. Недавно актер, звезда «Пиратов Карибского моря», признался, что этот брак стал его самой большой ошибкой в жизни. Хотя длился он менее года. Заявление на развод актриса подала в мае 2016-ого, после чего вскоре заявила, что муж ее избивал.

Депп на актрису и издание, которое опубликовало ее откровения, подал в суд. В феврале текущего года в сеть слили в сеть разговор, где актриса сделала шокирующее признание - оказывается, это она в браке избивала Джонни Деппа.



