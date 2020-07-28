Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвинили в том, что она продавала платья с китайского сайта, позиционируя их как собственный бренд. Недавно вышла в свет новая линейка одежды бренда KETIone, принадлежащего Кети Топурии. На своей странице в соцсети она продемонстрировала новые платья из своей коллекции. Многие пользователи отметили, что якобы брендовые платья ничем не отличаются от дешевых платьев с Алиэкспресс. Подписчики пишут, что летом такие платья носит каждая вторая девушка или женщина.

При этом, стоимость платьев Топурии составляет 15 тысяч рублей, в то время как на китайской площадке их цена около нескольких сотен рублей. Сама знаменитость пока никак не ответила на обвинения. Где она взяла идею создания платья для своего бренда, остается загадкой.