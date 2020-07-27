Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

Как-то Максим Галкин опубликовал у себя на странице в Инстаграме занимательное видео. Семейный ролик на днях появился на одной из фан-страничек его дочери Лизы. Видео записывал муж примадонны. На архивных кадрах можно увидеть импровизированное представление. Перед камерой Лиза предстала в ярко розовом сарафане и белых сандалиях. Девочка вместе с братиком Гарри станцевала в загородном особняке, где проживает знаменитое семейство. При этом двойняшкам аккомпанировала Алла Борисовна. Шоумен не раз говорил, что у них с женой дети растут очень творческими.

Однажды супруга композитора Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, предложила примадонне и ее мужу привести двойняшек на программу «Лучше всех!».

Лиза и Гарри не стесняются выходить на публику. В прошлом году на юбилейном концерте своей звездной мамы малыши поднялись на сцену вместе с Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым, Кристиной Орбакайте и Клавдией Земцовой. Дети прекрасно себя чувствовали под светом софитов и взглядами зрителей.