Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

Сегодня, 08:29

Александр Зуев

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Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

Как-то Максим Галкин опубликовал у себя на странице в Инстаграме занимательное видео. Семейный ролик  на днях появился на одной из фан-страничек его дочери Лизы. Видео записывал муж примадонны. На архивных кадрах можно увидеть импровизированное представление. Перед  камерой Лиза предстала в ярко розовом сарафане и белых сандалиях. Девочка вместе с братиком Гарри станцевала в загородном особняке, где проживает знаменитое семейство. При этом двойняшкам аккомпанировала Алла Борисовна. Шоумен не раз говорил, что у них с женой дети растут очень творческими.

Однажды супруга композитора Игоря Николаева, Юлия Проскурякова,  предложила примадонне  и ее мужу привести двойняшек на программу «Лучше всех!».

Лиза и Гарри  не стесняются выходить на публику. В прошлом году на юбилейном концерте своей звездной мамы малыши поднялись на сцену вместе с Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым, Кристиной Орбакайте и Клавдией Земцовой. Дети прекрасно себя чувствовали под светом софитов и взглядами зрителей.

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