Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

Актриса театра и кино Кристина Асмус продемонстрировала на видео свой первый оргазм после развода. Шуточный ролик она опубликовала в Instagram. На камеру Кристина имитирует оргазм, намеренно гремит посудой и громко кричит, воссоздавая звуки во время постельных сцен.
Возможно, актриса намекнула на то, что в ближайшее время никакого полового партнера у нее не предвидится.
Подписчики оценили шутку, отметив, что «это было великолепно». Им понравилось, что Кристина не теряет чувство юмора.
Напомним: Кристина Асмус и Гарик Харламов заявили о разводе 22 июня в Instagram. Инициатором расставания стала Кристина. По крайней мере, она сама так сказала, но заявление о расторжении восьмилетнего брака подал Гарик. Как утверждают супруги, решение о разрыве отношений было принято год назад. Добавим, что у пары растет дочь Анастасия, ей шесть лет.
После объявление о разводе Кристина и Гарик постоянно шутили на тему заголовков СМИ, касающихся их отношений. Многие поклонники пары решили, что супруги потешаются над собой, а их развод - это просто шутка.
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