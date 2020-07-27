Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

Вчера, 20:44

Александр Зуев

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Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

Актриса театра и кино Кристина Асмус продемонстрировала на видео свой первый оргазм после развода. Шуточный ролик она опубликовала в Instagram. На камеру Кристина  имитирует оргазм, намеренно гремит посудой и громко кричит, воссоздавая звуки во время постельных сцен. 

«После развода оргазм только такой», — иронично написала актриса.

Возможно, актриса намекнула на то, что в ближайшее время никакого полового партнера у нее не предвидится.

Подписчики оценили шутку, отметив, что «это было великолепно». Им понравилось, что Кристина не теряет чувство юмора.

«Поставлю на звонок», «Уж лучше такой, чем никакого, как до развода», «Вы классная актриса»,- написали поклонники актрисы.

Напомним: Кристина Асмус и Гарик Харламов заявили о разводе  22 июня в Instagram.  Инициатором расставания стала Кристина. По крайней мере, она сама так сказала,  но заявление о расторжении восьмилетнего брака подал Гарик.  Как утверждают супруги,  решение  о разрыве отношений было принято год назад. Добавим, что у пары растет дочь Анастасия, ей шесть лет.

После объявление о разводе Кристина и Гарик постоянно шутили на тему заголовков СМИ, касающихся их отношений. Многие поклонники пары решили, что супруги потешаются над собой, а их развод - это просто шутка.

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