Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

Сегодня, 11:17

Александр Зуев

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Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Полина Гагарина похудела

Когда-то Полина Гагарина была пышкой - весила 80 килограммов, но сегодня ее фигуре можно позавидовать. Двадцать лет назад Полина родила первенца, после чего сильно поправилась. Гагарину действительно разнесло: появились внушительная грудь и мягкий живот. Эти недостатки фигуры Полина скрывала за одеждой. Она сильно комплексовала из-за своего веса. Но певица взяла себя в руки и ей удалось избавиться от 30 килограммов, хотя она сама признается, что при сбросе веса ей было непросто. Теперь артистка является эталоном красоты. Секрет идеальной формы Полины заключается в физической активности и правильном питании.

33-летняя певица опубликовала в Инстаграме видеоролик, на котором она занимается разминкой вместе с личным тренером, который разработал для Гагариной комплекс упражнений. Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов. Благодаря им Полина контролирует свой вес и не набирает килограммы снова. Как оказалось, певица пьет чистую негазированную воду перед каждым приемом пищи. Это необходимо для того, чтобы притупить чувство голода. Кроме того, Полина ест овощные салаты, бурый рис и морепродукты. Эти продукты идеально подходят для сбалансированного рациона: овощи – это клетчатка, рис – сложные углеводы, а морепродукты – источник белка, витаминов и аминокислот.

Помимо прочего в рацион певицы входят яблоки. Полина употребляет эти фрукты в разгрузочные дни. Гагарина ест маленькими порциями. На тарелку кладется еды размером с ладонь. Полина не ест жирного, не употребляет колбасу, полуфабрикаты и картошку. В ее меню присутствуют цельнозерновые злаки и много зелени.

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