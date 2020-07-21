Родственники покойного Дмитрия Марьянова борются за наследство актера

Вопрос с разделом имущества умершего актера Дмитрия Марьянова до сих пор остается открытым. Спустя трехмесячный перерыв Свердловский суд Москвы снова возобновил слушание этого дела.

Дмитрия Марьянова не стало в октябре 2017 года. Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб. Претендентами на имущество актера являются несколько родственников, среди которых взрослый сын, отец актера и его жена. Разделить между собой наследники пытаются 3-комнатную квартиру (авторски отремонтированную), однокомнатное жилье, долю недвижимости родителей. Также при жизни актер владел автомобилем, двумя мотоциклами и имел 3 банковских счета. Пополам с братом Марьянов купил и дачу, которая находится в 60 км от столицы.

В загородном доме живет отец покойного, который уверяет, что там ему комфортнее, потому что всегда может найти себе занятие. На территории дачи находится баня, колодец и теплицы. Братья ошиблись в одном нюансе — они не оформили вовремя все документы. Накануне нового года проживающему на даче отцу позвонил юрист и сообщил, что вдова Марьянова также претендует на часть загородного участка. По ее мнению, ей там принадлежат 2/3 от всего участка.