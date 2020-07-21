Леонид Якубович издаст книгу об афганской войне

Знаменитый ведущий ток-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович решил, что пришла пора выпустить книгу со своими воспоминаниями об участии в Чеченской войне. О планах Аркадьевича рассказало агентство ТАСС.

Якубович признался, что не хотел афишировать свое участие, так как не хотелось изображать из себя героя, поэтому всегда просил журналистов не писать об этом моменте своей биографии. А узнал он о начале первой Чеченской, как и большинство граждан, по телевизору.

Прослушав информацию, поехал в Лефортово, в штаб внутренних войск.

«Пришел к командующему, спросил, надо ли какая-то помощь - отвезти, съездить. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе», — рассказал он.

Потом он ездил по линиям Минобороны и пограничной службы. Преимущественно это были поездки с группой «Альфа» по линии внутренних войск.

Нынче Леонид Аркадьевич пишет книгу, где расскажет о своем участии, помимо Чеченской, в Афганской войне, а также о кампании в Косове. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, она выйдет из печати в сентябре либо октябре текущего года.

Кроме того, Якубович выступил автором пьесы и киносценария.

В ходе беседы с корреспондентами Якубович признался, что над книгой он работает уже 8 лет. Помимо рассказов и воспоминаний, там будут басни, стихи.

Напомним: первая чеченская война началась в 1994 году. Цели, которые преследовались, - возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Война, в ходе которой погибли тысячи российских военнослужащих, длилась до конца лета 1996 года.