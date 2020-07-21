Дочь Пескова пояснила возмущенным пользователям Сети, как ее пустили отдыхать во Францию

Лиза Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вынуждена была объяснять своим возмущенным подписчикам в соцсети, как ей удалось улететь во Францию.

В течение недели Лиза Пескова делится в социальной сети фотографиями, сделанными во Франции. Девушка также охотно рассказывает о том, чем занимается в стране. Фотографии красивые и всегда находят отклик в сердцах подписчиков.

Но многие все равно не удержались от колкостей в адрес наследницы Пескова, ведь фактически Лиза улетела за рубеж при закрытых границах с ЕС. Притом, что большинство россиян этого сделать не могут и вынуждены отдыхать на отечественных просторах.

«Только появилась возможность - сразу во Францию рванула», «Для меня странно, когда дети чиновников живут и учатся заграницей, и при этом не очень-то Россию-матушку уважают», «А как вы улетели во Францию?! Вы же говорили, что не имеете двойного гражданства!!!» - возмущаются подписчики.

Пескова вынуждена была ответить на претензии. Она сообщила, что частный самолет не нанимала, прилетела обычным рейсом. Двойного гражданства у нее нет, но, как призналась девушка, у нее есть студенческий вид на жительство.