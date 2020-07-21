Секреты актрисы Ирины Цывиной раскрыла ее подруга

Сегодня, 21:22

0

Image 16+
Секреты актрисы Ирины Цывиной раскрыла ее подруга

Ирина Цывина ушла из жизни в прошлом году. Близкие актрисы решили рассказать о ее семейных отношениях и о всех ее тайнах. От подруги детства Цывиной стало известно, что у матери артистки была зависимость от алкоголя, что и поспособствовало столь ранней смерти родственницы. Мама скончалась, когда Ирине было 25–26 лет. Поэтому утверждение звезды "Кадетства" о том, что мама помогала ей воспитывать ребенка, является ложным. 

"Я отчетливо припоминаю, что в интервью Ира рассказывала, что мама помогала ей в воспитании детей. Это не может быть правдой, так как дети у Цывиной появились после 30 лет", — сообщила подруга детства усопшей. 

Мать с ног сбивалась, чтобы у дочери было образование, которого сама она не имела. Когда Ирина Цывина вырвалась в Москву, у женщины случился срыв и все обязанности взял на себя брат Ирины, рассказывает все та же подруга. 

Из уст другой подруги звезды Аиды Гицбы, которая общалась с Ириной до последнего момента, корреспонденты узнали, что актриса избегала разговоров о близком окружении и всячески скрывала семейные истории. 

"Ее брат погиб в том же году, всего несколькими месяцами ранее. На его похоронах Ира не была. Я сделала выводы, что она не желала говорить о своем происхождении, скорее хотела забыть об этом. Она стремилась к славе, успеху, богатству и не желала ворошить прошлое. Это мое мнение", — рассказала она "Собеседнику.ру". 

Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет прошлогодней весной. Подруга звезды считает, что возможная причина смерти — кардиомиопатия (обусловливается регулярным употреблением алкоголя), которая проявляется сердечной недостаточностью.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

21-07-2020, 17:52

Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

21-07-2020, 15:34

СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

21-07-2020, 14:37

Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

21-07-2020, 14:09

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

21-07-2020, 13:36

Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

21-07-2020, 09:08

Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

20-07-2020, 22:42

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

20-07-2020, 10:11

Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

20-07-2020, 08:59

Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

19-07-2020, 15:13

Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

19-07-2020, 10:24

Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

18-07-2020, 23:02

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров