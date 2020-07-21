Секреты актрисы Ирины Цывиной раскрыла ее подруга

Ирина Цывина ушла из жизни в прошлом году. Близкие актрисы решили рассказать о ее семейных отношениях и о всех ее тайнах. От подруги детства Цывиной стало известно, что у матери артистки была зависимость от алкоголя, что и поспособствовало столь ранней смерти родственницы. Мама скончалась, когда Ирине было 25–26 лет. Поэтому утверждение звезды "Кадетства" о том, что мама помогала ей воспитывать ребенка, является ложным.

"Я отчетливо припоминаю, что в интервью Ира рассказывала, что мама помогала ей в воспитании детей. Это не может быть правдой, так как дети у Цывиной появились после 30 лет", — сообщила подруга детства усопшей.

Мать с ног сбивалась, чтобы у дочери было образование, которого сама она не имела. Когда Ирина Цывина вырвалась в Москву, у женщины случился срыв и все обязанности взял на себя брат Ирины, рассказывает все та же подруга.

Из уст другой подруги звезды Аиды Гицбы, которая общалась с Ириной до последнего момента, корреспонденты узнали, что актриса избегала разговоров о близком окружении и всячески скрывала семейные истории.

"Ее брат погиб в том же году, всего несколькими месяцами ранее. На его похоронах Ира не была. Я сделала выводы, что она не желала говорить о своем происхождении, скорее хотела забыть об этом. Она стремилась к славе, успеху, богатству и не желала ворошить прошлое. Это мое мнение", — рассказала она "Собеседнику.ру".

Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет прошлогодней весной. Подруга звезды считает, что возможная причина смерти — кардиомиопатия (обусловливается регулярным употреблением алкоголя), которая проявляется сердечной недостаточностью.