Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Сегодня, 15:36

0

Image 16+
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Группа АВВА

Группа АВВА в 2021 году выпустит пять новых песен. Издание The Independent, ссылаясь на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, сообщило отличные новости для поклонников легендарной шведской четверки АВВА: поп-группа в будущем году собирается выпустить пять новых музыкальных композиций.

Уже в начале текущего года группа объявила о выходе двух песен осенью-2020. По словам радиоведущего Ллойда, который побеседовал с одним из участников четверки - Бьорном Ульвеусом - АВВА записала 5 новых треков еще в конце 2019 года. Но возникли технические трудности и подоспела коронавирусная пандемия. Теперь все у группы задерживается. Однако музыкант пообещал Ллойду, что новые пять песен порадуют слушателей уже в следующем году.

Участники шведской поп-группы АВВА Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад завоевали сумасшедшую популярность в 1974 году, когда победили на Евровидении с песней Waterloo. Свою последнюю студийную работу они выпустили в 1982 году, а еще три неизданных - в 1993-1994 годах. Начиная с 2018 года в прессе регулярно появляется информация о возможном соединении АВВА.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

21-07-2020, 17:52

Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

21-07-2020, 15:34

СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

21-07-2020, 14:37

Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

21-07-2020, 14:09

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

21-07-2020, 13:36

Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

21-07-2020, 09:08

Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

20-07-2020, 22:42

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

20-07-2020, 10:11

Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

20-07-2020, 08:59

Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

19-07-2020, 15:13

Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

19-07-2020, 10:24

Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

18-07-2020, 23:02

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров