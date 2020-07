Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Группа АВВА в 2021 году выпустит пять новых песен. Издание The Independent, ссылаясь на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, сообщило отличные новости для поклонников легендарной шведской четверки АВВА: поп-группа в будущем году собирается выпустить пять новых музыкальных композиций.

Уже в начале текущего года группа объявила о выходе двух песен осенью-2020. По словам радиоведущего Ллойда, который побеседовал с одним из участников четверки - Бьорном Ульвеусом - АВВА записала 5 новых треков еще в конце 2019 года. Но возникли технические трудности и подоспела коронавирусная пандемия. Теперь все у группы задерживается. Однако музыкант пообещал Ллойду, что новые пять песен порадуют слушателей уже в следующем году.

Участники шведской поп-группы АВВА Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад завоевали сумасшедшую популярность в 1974 году, когда победили на Евровидении с песней Waterloo. Свою последнюю студийную работу они выпустили в 1982 году, а еще три неизданных - в 1993-1994 годах. Начиная с 2018 года в прессе регулярно появляется информация о возможном соединении АВВА.