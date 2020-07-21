Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

37-летняя поп-певица Анна Седокова готовится к замужеству с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Если она действительно выйдет замуж за латвийского спортсмена, то этот брак станет для нее третьим по счету. Пара состоит в романтических отношениях с минувшего года. Впервые они появились на публике прошлым летом. На тот момент возлюбленный Седоковой был женат. У нее растет маленький сын. Вначале пара старалась скрываться, но их все-таки застукали на отдыхе в Турции. Вскоре влюбленные поняли, что скрываться бесполезно и перестали прятаться, а спортсмен приступил к оформлению развода. Молодой человек сохранил отношения с сыном Кристианом, но с его мамой общего языка он не нашел, так как экс-супруга болезненно восприняла уход мужа.
View this post on Instagram
Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждыи? день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самои? лучшеи? женои? для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшеи? мамои? нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобои? и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выи?ду за тебя, самыи? лучшии? мужчина во всеи? Вселеннои? @janis.timma ?? #явсегдарядом
Баскетболист уже сделал Анне предложение и это событие произошло на белоснежной яхте. Певица, конечно же, дала согласие и приняла в подарок от любимого кольцо. Вскоре она покрасовалась с ним на фото. Это стильное украшение из белого золота, усыпанное бриллиантами.
Уже вторую неделю бывшая солистка группы «ВИА Гра» и игрок подмосковного клуба «Химки» находятся в Майами (Флорида). Туда Седокова прилетела, чтобы навестить дочь Монику. Девочка живет за океаном со своим отцом и бывшим мужем певицы, бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны есть еще двое детей: дочь Алина (2004 г.р.) от футболиста Валентина Белькевича и сын Гектор (2017 г.р.), отцом которого является бизнесмен Артем Комаров.
Комментировать