Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждыи? день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самои? лучшеи? женои? для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшеи? мамои? нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобои? и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выи?ду за тебя, самыи? лучшии? мужчина во всеи? Вселеннои? @janis.timma ?? #явсегдарядом