Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

Популярная американская певица Мадонна в своем twitter-аккаунте похвасталась, что в России у нее есть один неоплаченный, но огромный штраф - один миллион долларов. Такую сумму ей якобы выписали за речь в защиту лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на концерте в Петербурге еще 8 лет назад.

«Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», - написала довольная собой звезда.

В РФ закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей приняли в 2013 году. Частные лица, которые его нарушат, должны заплатить штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Однако в Петербурге региональный закон, под действие которого попала Мадонна, появился еще раньше.

Как напоминает РИА Новости, в городе на Неве закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних работает еще с 30 марта 2012 года. Размеры штрафов более впечатляющие - 5 тысяч для граждан, 50 тысяч - для должностных лиц, 250-500 тысяч - для юридических лиц. Группа активистов на Мадонну и в самом деле подавала иск в суд, но он не был удовлетворен последним.

Напомним, на днях российская певица Ольга Бузова призвала легализовать в России однополые браки и заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров».