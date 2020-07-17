Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

Благодаря продюсеру Александру Толмацкому стали известны новые обстоятельства смерти известного в девяностые рок-музыканта, певца и автора песен Игоря Талькова. Музыкант умер вследствие ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым, в которой последний застрелил артиста. Если верить словам продюсера, то Тальков в какой-то степени сам виноват в своей смерти. Толмацкий отметил, что именно Тальков пошел на конфликт, прокомментировав это так:

«Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски, по-другому. Надо уметь разговаривать».

Также Толмацкий говорит в интервью о неверных действиях охраны, возлагая часть вины за гибель артиста на нее:

«И охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана».

По мнению продюсера, данная смерть – это случайное истечение обстоятельств и глупый эпизод. Игорь Тальков скончался от выстрела пистолета 6 октября 1991 года в гримерке Дворца спорта «Юбилейный» прямо перед выходом на сцену.