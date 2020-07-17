Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

Благодаря продюсеру Александру Толмацкому стали известны новые обстоятельства смерти известного в девяностые рок-музыканта, певца и автора песен Игоря Талькова. Музыкант умер вследствие ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым, в которой последний застрелил артиста. Если верить словам продюсера, то Тальков в какой-то степени сам виноват в своей смерти. Толмацкий отметил, что именно Тальков пошел на конфликт, прокомментировав это так:
Также Толмацкий говорит в интервью о неверных действиях охраны, возлагая часть вины за гибель артиста на нее:
По мнению продюсера, данная смерть – это случайное истечение обстоятельств и глупый эпизод. Игорь Тальков скончался от выстрела пистолета 6 октября 1991 года в гримерке Дворца спорта «Юбилейный» прямо перед выходом на сцену.
Комментировать