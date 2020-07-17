Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

58-летний российский актер Федор Добронравов решил уволиться из Театра Сатиры, хотя служил в нем целых 15 лет. Коллеги артиста считают, что причина - в обиде, которую он затаил на руководство театра. Зарплата с шестью нулями не стала для Добронравова весомым аргументом для того, чтобы остаться.

Федор Добронравов ранее работал в театре только в дни, когда не был занят на съемках в кино или сериале «Сваты». Артист приносил расписание администрации и вместе они согласовывали график спектаклей с его участием.

Когда у Федора Добронравова появились проблемы со здоровьем, в Театре решили увеличить ему зарплату до 1 миллиона рублей, но при этом потребовали уделить больше времени театральным подмосткам - чтобы он не ездил и не мотался по разным городам.

Актер от такого предложения отказался. Тогда в театре попросили написать заявление, что зарплату он будет получать по факту отработанных в театре дней.

Разумеется, зарплата в этом случае была намного меньше. 58-летний актер, звезда «Сватов», обиделся и потому решил уйти, передает «Комсомольская правда».



