Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

Борис Корчевников опубликовал в Instagram снимок, на котором он запечатлен с какой-то девушкой. Поклонники сочли, что популярный телеведущий наконец-то нашел свою любовь. Отметим, что 37-летний ведущий программы «Судьба человека» пока не связал себя брачными узами. В прошлом Борис состоял в длительных отношениях, но уже несколько лет он одинок, поэтому время от времени ему приписывают романы.

О той девушке, которая запечатлена с Борисом на фото, ничего неизвестно. Но сам телеведущий сообщил, что обаятельную особу зовут Наташей. В комментариях подписчики написали о том, что Борис и Наталья очень гармонично смотрятся вместе. А некоторые просят ведущего пролить свет на эти отношения. Другие же выстроили предположения о том, что Наталья замужем, но не за Борисом. По их мнению, она просто дружит с телеведущим.

«Вы похожи,значит это Ваша Борис половинка надеюсь, счастья и удачи желаю», «Мне кажется Вы Созданы друг для друга», «Подходите друг другу», - написали комментаторы.

Борис Корчевников не любит говорить о своей личной жизни. Он отвечает, что одинок, когда его спрашивают об отношениях с девушками. Такой ответ дает повод поклонникам переживать за телеведущего. По этой причине фанаты пытаются найти хоть какие-то намеки на то, что у Бориса появилась девушка.

Напомним, что в 2015 году телеведущий признался, что победил рак мозга и сейчас он проходит курс лечения. Как-то в эфире программы «Судьба человека» Борис сказал, что у него уже нет надежды на создание семьи. Но прибегать к помощи суррогатной матери Борис тоже не собирается. Он считает, что роль суррогатной матери унизительна для женщины.