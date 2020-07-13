Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

По решению суда, первую семью российского продюсера Иосифа Пригожина за долги выселили из квартиры. Таким образом, суд удовлетворил иск компании «Бенефит», признав, что Елена Пригожина и ее дети потеряли право на жилье. И виной всему - связь бывшей жены Пригожина с ее новым возлюбленным. Как сказала дочь продюсера от первого брака Даная, ее мама доверила мужчине свою недвижимость, однако их идея прогорела и они остались без крыши над головой. По словам девушки, они лишились жилья, доставшегося им в наследство от Пригожина. Выходит, что судьба бывшей супруги продюсера сложилась не самым лучшим образом. Несколько лет назад она и ее возлюбленный решили заложить жилплощадь, но выплачивали долги не в полном размере.

Отметим, что Иосиф Пригожин до знакомства с певицей Валерией состоял в браке с женщиной по имени Елена, которая родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. В те годы Пригожин не был известен и популярен. Впоследствии он ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей супругой продюсера стала певица Валерия.

Ранее сообщалось, что бизнес Валерии и ее мужа трещит по швам. Супруги оказались на грани разорения. Известно, что в 2018 году продюсер и певица, а также певец Эмин Агаларов создали компанию «Гуд Фуд Стайл» по выпуску здорового питания. Уже через год компания ушла «в минус». В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, но в налоговой службе заявили, что часть сотрудников уволили еще в марте, поэтому в выплате было отказано.