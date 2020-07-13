Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

Сегодня, 14:06

Александр Зуев

0

Image 16+
Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги
Иосиф Пригожин и Елена Пригожина

По решению суда, первую семью российского продюсера Иосифа Пригожина за долги выселили из квартиры. Таким образом, суд удовлетворил иск компании «Бенефит», признав, что Елена Пригожина и ее дети потеряли право на жилье. И виной всему - связь бывшей жены Пригожина с ее новым возлюбленным. Как сказала дочь продюсера от первого брака Даная, ее мама доверила мужчине свою недвижимость, однако их идея прогорела и они остались без крыши над головой. По словам девушки, они лишились жилья, доставшегося им в наследство от Пригожина. Выходит, что судьба бывшей супруги продюсера сложилась не самым лучшим образом. Несколько лет назад она и ее возлюбленный решили заложить жилплощадь, но выплачивали долги не в полном размере.

Отметим, что Иосиф Пригожин до знакомства с певицей Валерией состоял в браке с женщиной по имени Елена, которая родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. В те годы Пригожин не был известен и популярен. Впоследствии он ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей супругой продюсера стала певица Валерия.

Ранее сообщалось, что бизнес Валерии и ее мужа трещит по швам. Супруги оказались на грани разорения. Известно, что в 2018 году продюсер и певица, а также певец Эмин Агаларов создали компанию «Гуд Фуд Стайл» по выпуску здорового питания. Уже через год компания ушла «в минус». В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, но в налоговой службе заявили, что часть сотрудников уволили еще в марте, поэтому в выплате было отказано.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

13-07-2020, 17:31

Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

13-07-2020, 16:15

На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

13-07-2020, 14:59

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков резко похудел после реанимации

13-07-2020, 13:27

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

13-07-2020, 12:13

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

13-07-2020, 09:14

Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

12-07-2020, 23:52

Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

11-07-2020, 16:13

47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в беременности

11-07-2020, 13:54

Бари Алибасов получил необратимые изменения мозга на фоне алкоголизма

11-07-2020, 13:11

Принцесса Диана пыталась покончить с собой

11-07-2020, 10:57

Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

11-07-2020, 09:53

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

10-07-2020, 22:05

Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

10-07-2020, 16:08

Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына

10-07-2020, 13:16

В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

10-07-2020, 11:54

Гоген Солнцев купил престарелой жене место на кладбище

10-07-2020, 09:34

Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

9-07-2020, 21:57

Пелагея ответила Телегину встречным иском

9-07-2020, 21:09

Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

9-07-2020, 20:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров