Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

Сегодня, 13:08

Анна Лисова

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Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото
Экс-чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева

Новое фото в Инстаграм экс-чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой удивило пользователей. На снимке она предстала сильно постройневшей и помолодевшей, пишет МК. Этот снимок стал первым за много лет на ее странице в Инстаграме. В соцсетях она не появлялась фактически с момента, когда стала фигуранткой уголовного дела и попала под суд.

Васильева сфотографировалась в Московском музее современного искусства на своей выставке, получившей название «Другое».

«Моя выставка «Другое» в Московском музее современного искусства, Москва, Гоголевский бульвар 10/2» - подписала Васильева групповое фото.

На снимке она позирует в элегантном черном платье и туфлях на высоких каблуках. В комментариях к снимку пользователи пишут Васильевой комплементы, отмечая, что она похорошела и сейчас выглядит прекрасно. Стоит отметить, что экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поженились. Сейчас они воспитывают троих детей. И, как оказалось, Васильева пишет картины и уже даже проводит свои выставки.

Напомним, в 2015 году Евгению Васильеву признали виновной в мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении полномочий. Она была приговорена к 5 годам колонии, но спустя несколько месяцев осле оглашения приговора ее освободили по УДО.

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