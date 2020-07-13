Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

Сегодня, 10:10

Александр Зуев

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Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену
Андрей Аршавин с Юлией Барановской

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин по отношению к своим бывшим семьям ведет себя недостойно. Недавно он признался, что не общается со своей первой женой Юлией Барановской, с которой развелся в 2013 году. Футболист также не скрывает, что с тремя детьми от первого брака не виделся более шести лет. Он начал с ними встречаться только с прошлого года. Однако Аршавин полтора года не виделся и с дочерью от второй жены, Алисы Казьминой.

Аршавин также заявил, что Юлию Барановскую предпочел бы не видеть вообще. Он также добавил, что дети стали старше, поэтому он может с ними общаться напрямую. Отметим, что 14-летний Артем, 11-летняя Яна и 7-летний Арсени - дети от брака Аршавина с Барановской – живут с мамой. В автобиографии Барановская упоминала случаи насилия и измен со стороны Аршавина.

В начале года сообщалось, что Аршавин оспаривает размер алиментов, которые он выплачивает бывшей гражданской супруге, с которой прожил десять лет. Играя за «Зенит», футболист выплачивал на детей 5 миллионов рублей. Но после завершения карьеры доходы Аршавина упали, а суммы алиментов сократились до 300 тысяч рублей на каждого ребенка. Два года назад Аршавин расстался с женой Алисой, но друзьями они не остались. Недавно спортсмен сказал, что общается с дочерью и скучает по ней. Однако в интервью Алиса рассказала о том, как дела обстоят в действительности. Брак Андрея Аршавина и Алисы Казьминой продлился около семи лет. Три года назад у супругов родилась дочь Есеня. Расставшись с Алисой, футболист просто вычеркнул дочь из жизни.

«Андрей патологический лгун касаемо детей», — сказала Казьмина.

Она также сказала, что дочь до сих пор ждет папу. Алиса также сказала, что бывший муж не звонит и не поздравляет с праздниками. Женщина не понимает, что плохого сделала ему дочь? Она также предположила, что Есеня вскоре начнет забывать отца, и наступит тот момент, когда она вырастет и не вспомнит его, когда тот вдруг захочет ее увидеть.

Аршавин продолжает выплачивать алименты на содержание трехлетней дочери. Это порядка 340 тысяч рублей. Однако в вопросе имущества футболист требует от Алисы, чтобы та вместе с дочерью и детьми от первого брака освободила его особняк в Петербурге. Бывшая жена футболиста не понимает, как можно заявлять о любви к ребенку и в то же время пытаться выставить его на улицу.

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