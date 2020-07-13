Американский Netflix назвал свою десятку популярных фильмов. Стриминговая площадка Netflix, на которой реализуется ее собственный контент, решила приоткрыть завесу тайны. Еще не так давно информация о количестве просмотров той или иной картины была недоступной, а сейчас все это можно увидеть. По этим данным и смогли составить рейтинг самых популярных продуктов от площадки Netflix.

На первой ступеньке - «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Эта картина всего лишь за месяц после премьерного показа была просмотрена 99 млн пользователей. Дальше по списку - триллер «Птичий короб», просмотренный 89 млн раз. Замыкает тройку лидеров киноиндустрии криминальный детектив «Правосудие Спенсера» - 85 млн просмотров за один месяц. Боевик «Призрачная шестерка» и комедия «Загадочное убийство» на 5-м и 6-м местах соответственно замкнули верхушку самых просматриваемых кинолент.

Всем топовым картинам не так много лет, самой старшей из них - три года. Киноэксперты связывают такой ажиотаж с просмотрами с увеличением числа зрителей этого сервиса. Да и коронавирусный карантин с самоизоляцией как нельзя более способствует увеличению времени, проведенного у экрана.