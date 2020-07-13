Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

Сегодня, 08:20

0

Image 16+
Netflix назвал свою десятку популярных фильмов
Netflix

Американский Netflix назвал свою десятку популярных фильмов. Стриминговая площадка Netflix, на которой реализуется ее собственный контент, решила приоткрыть завесу тайны. Еще не так давно информация о количестве просмотров той или иной картины была недоступной, а сейчас все это можно увидеть. По этим данным и смогли составить рейтинг самых популярных продуктов от площадки Netflix.

На первой ступеньке - «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Эта картина всего лишь за месяц после премьерного показа была просмотрена 99 млн пользователей. Дальше по списку - триллер «Птичий короб», просмотренный 89 млн раз. Замыкает тройку лидеров киноиндустрии криминальный детектив «Правосудие Спенсера» - 85 млн просмотров за один месяц. Боевик «Призрачная шестерка» и комедия «Загадочное убийство» на 5-м и 6-м местах соответственно замкнули верхушку самых просматриваемых кинолент.

Всем топовым картинам не так много лет, самой старшей из них - три года. Киноэксперты связывают такой ажиотаж с просмотрами с увеличением числа зрителей этого сервиса. Да и коронавирусный карантин с самоизоляцией как нельзя более способствует увеличению времени, проведенного у экрана.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

13-07-2020, 17:31

Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

13-07-2020, 16:15

На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

13-07-2020, 14:59

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков резко похудел после реанимации

13-07-2020, 13:27

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

13-07-2020, 12:13

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

13-07-2020, 09:14

Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

12-07-2020, 23:52

Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

11-07-2020, 16:13

47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в беременности

11-07-2020, 13:54

Бари Алибасов получил необратимые изменения мозга на фоне алкоголизма

11-07-2020, 13:11

Принцесса Диана пыталась покончить с собой

11-07-2020, 10:57

Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

11-07-2020, 09:53

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

10-07-2020, 22:05

Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

10-07-2020, 16:08

Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына

10-07-2020, 13:16

В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

10-07-2020, 11:54

Гоген Солнцев купил престарелой жене место на кладбище

10-07-2020, 09:34

Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

9-07-2020, 21:57

Пелагея ответила Телегину встречным иском

9-07-2020, 21:09

Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

9-07-2020, 20:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров