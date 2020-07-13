Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Сегодня, 16:38

Александр Зуев

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Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Доминик Торрето, персонаж, которого во франшизе «Форсаж» играет Вин Дизель, может погибнуть. Это задумано с целью дальнейшего развития саги. Студия Universal имеет долгосрочные планы на свою успешную франшизу, но основная линейка фильмов завершится  на десятой части. 

Смерть главного героя поможет  дальнейшему развитию событий за счет спино-оффов. 

Отметим, что Дизель играет главного героя «Форсажа» уже на протяжении почти двадцати лет. Он также является одним из продюсеров франшизы.

Ранее Вин Дизель предположил, что десятая часть «Форсажа» будет разделена на два фильма. Он также  заявил, что уже работает над концепцией десятой картины.

В феврале компания Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Форсаж 9». Российская премьера очередной части франшизы  должна была состоятся 21 мая, но была перенесена на 2021 год из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Согласно имеющимся данным, Universal планирует выпустить женский спин-офф «Форсажа», о чем поговаривают давно. По словам Дизеля, сиквел боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» находится в разработке. Также ходят слухи, что одну из главных ролей получит Райан Рейнольдс, тогда как погибшая героиня Галь Гадот может «восстать из мертвых».

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