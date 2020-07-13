Настя Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала поклонников

Сегодня, 14:43

Александр Зуев

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Настя Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала поклонников

Скромная квартира мамы известной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой стала темой для обсуждения у пользователей Инстаграма.

Они посмотрели ролик, в котором показано, как обустроен быт родственников телеведущей, которая зарабатывает миллионы. Влог «Бандитский Петербург» на YouTube-канал выложила сама блогерша.

Настя решила показать жилплощадь, на которой проживают ее мама и брат, чем очень возмутила подписчиков. Они сделали вывод: в то время, когда Настя уже не знает, какую новую вещицу на себя надеть, и в какой автомобиль сесть, ее родные вынуждены ютиться на достаточно неприглядных квадратных метрах.

Популярная российская блогерша разочаровала интернет-пользователей жадностью и безразличием к жизни своих близких. Многие подписчики не понимают, как при сумасшедших гонорарах не позаботиться о том, чтобы мать и брат могли жить по-человечески.

Квартира родственников телеведущей находится в деревне Разметелево Ленинградской области. Это довольно маленьких размеров жилище с узкими коридорами и крохотной ванной комнатой, в которой установлен неисправный водонагреватель. Ремонт также оставляет желать лучшего.

Подписчики усомнились, думает ли высокооплачиваемая телеведущая о том, как улучшить жилищные условия своих родных. Они также усомнились в том, что Настя копит деньги на дом для мамы, ведь с ее достатком можно позволить себе и несколько домов. Пользователи написали о том, что ранее блогер казалась им интересной личностью, но теперь они понимают, что Настя - обыкновенная выскочка. 

«Ивлеева показала свое истинное лицо. Противно и мерзко», «Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды», «Это шок: мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери», - негодуют пользователи.

Хотя некоторые вступились за Настю, предположив, что маме просто нравится жить в родной деревне, да и квартира у нее хоть и не новая, но чистая и аккуратная.

Отметим, что в 2019 году Ивлеева заработала только на своих YouTube-роликах около 60 миллионов рублей. Она предпочитает люксовую одежду и делает дорогие подарки мужу Элджею.

Ранее сообщалось, что девушка ездит на спорткаре за 4 миллиона рублей, а своему супругу на годовщину свадьбы она преподнесла роскошные часы Audemars Piguet Royal Oak с бриллиантами за 7 миллионов рублей.

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