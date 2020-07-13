Волочкова назвала себя «балериной всея Руси»

Известная балерина Анастасия Волочкова является активной пользовательницей Инстаграма. Зачастую она не только публикует фото и видео, но и делится с подписчиками философскими мыслями. При этом подписчики не могут высказать свое отношения к этим публикациям и к ней самой, так как танцовщица закрыла свою страницу для комментариев. А все потому, что за некоторые мысли Анастасию просто безбожно критикуют.
Недавно Волочкова выложила свежий снимок. В подписи к нему она высказалась по поводу себя и дала себе высокую оценку. В частности, Анастасия дала понять, что благодаря своим хорошим человеческим качествам она очень добра и трудолюбива. По мнению балерины, благодаря этому она многого добилась в жизни, в том числе и успеха в карьере. Танцовщица не стала скромничать, и назвала себя «балериной всея Руси». Также Волочкова в очередной раз заявила, что очень любит свою профессию, которую она выстрадала, придя в балетное училище, не имея никаких данных. Свою любимое дело Анастасия назвала самым главным козырем.
При этом Анастасия призналась, что ей приходится часто плакать. Звезда балета также добавила, что «свое королевство создала путем большого физического труда и противостояний». Но, как она сказала, любая королева тоже чувствует боль. Однако, по мнению Волочковой, она сохранила честь и достоинство, а слезы предпочитает скрывать от публики.
Балерина также заявила, что от нее веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, счастьем и позитивом. А все потому, что она по-настоящему влюблена. Как известно, у балерины есть таинственный бойфренд, которого она почему-то скрывает.
Напомним, что Волочкова на нынешнюю осень запланировала свадьбу. Впрочем, пандемия внесла в ее планы некоторые коррективы. Смогут ли поклонники увидеть свою любимую танцовщицу в роли прекрасной невесты, пока неизвестно. Анастасия и сама не знает, как будут развиваться события, но уверена, что замуж она выйдет в любом случае.
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