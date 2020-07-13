Волочкова назвала себя «балериной всея Руси»

Известная балерина Анастасия Волочкова является активной пользовательницей Инстаграма. Зачастую она не только публикует фото и видео, но и делится с подписчиками философскими мыслями. При этом подписчики не могут высказать свое отношения к этим публикациям и к ней самой, так как танцовщица закрыла свою страницу для комментариев. А все потому, что за некоторые мысли Анастасию просто безбожно критикуют.

Недавно Волочкова выложила свежий снимок. В подписи к нему она высказалась по поводу себя и дала себе высокую оценку. В частности, Анастасия дала понять, что благодаря своим хорошим человеческим качествам она очень добра и трудолюбива. По мнению балерины, благодаря этому она многого добилась в жизни, в том числе и успеха в карьере. Танцовщица не стала скромничать, и назвала себя «балериной всея Руси». Также Волочкова в очередной раз заявила, что очень любит свою профессию, которую она выстрадала, придя в балетное училище, не имея никаких данных. Свою любимое дело Анастасия назвала самым главным козырем.

«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси», – написала Волочкова.

При этом Анастасия призналась, что ей приходится часто плакать. Звезда балета также добавила, что «свое королевство создала путем большого физического труда и противостояний». Но, как она сказала, любая королева тоже чувствует боль. Однако, по мнению Волочковой, она сохранила честь и достоинство, а слезы предпочитает скрывать от публики.

Балерина также заявила, что от нее веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, счастьем и позитивом. А все потому, что она по-настоящему влюблена. Как известно, у балерины есть таинственный бойфренд, которого она почему-то скрывает.

Напомним, что Волочкова на нынешнюю осень запланировала свадьбу. Впрочем, пандемия внесла в ее планы некоторые коррективы. Смогут ли поклонники увидеть свою любимую танцовщицу в роли прекрасной невесты, пока неизвестно. Анастасия и сама не знает, как будут развиваться события, но уверена, что замуж она выйдет в любом случае.