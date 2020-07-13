Оливер Стоун осудил Голливуд за «излишнюю чувствительность»

Известный американский режиссер Оливер Стоун в недавнем интервью высказался о современном Голливуде. По его мнению, Голливуд можно сравнить с «Алисой в стране чудес». Лауреат премии «Оскар пояснил», что на фоне толерантности сложно сделать фильм, который никого не заденет. 73-летний кинематографист заявил, что после работы в двадцати кинопроектах на голливудских студиях он ощущает себя изношенным. Ряд новых стандартов киноиндустрии, вызванных политкорректностью и пандемией коронавируса, заставили его отклонить несколько предложений.

Он считает, что маркетинг фильмов слишком дорого обходится. Бюджеты в 100 миллионов долларов стали считаться минимальными, поскольку большая их часть уходит на маркетинг, отметил Стоун. Кинорежиссер порой узнает о том, как по причине необходимости соблюдать правила безопасности из-за пандемии коронавируса растягиваются и дорожают съемки картин. Так, 50 дней съемок превращаются в 60, плюс еще и дистанция для актеров, отметил Стоун.

«Все именитые режиссеры пользуются услугами COVID-консультантов, которые обеспечивают санитарную безопасность на съемочной площадке», - говорит режиссер.

Стоун считает, что главную проблему создает сам Голливуд. В частности, все следят, чтобы в картине было достаточно афроамериканцев, корейцев, женщин и представителей сексуальных меньшинств. Стоун уверен, что снять достойный фильм в таких условиях просто невозможно. Режиссер также подверг критике Киноакадемию, которая в последнее время сильно сменила свои предпочтения, руководствуясь социальными веяниями. Стоун отметил, что подобным образом выглядело чаепитие в «Алисе в стране чудес», когда его участники подстраивались друг под друга и просто поддакивали.

Стоун считает, что Голливуд, который многие называют «фабрикой грез», стал «сумасшедшим» местом, поскольку современное кинопроизводство превратилось в «идиотизм», когда нельзя сделать и шага, не задев чьи-нибудь чувства, ведь все стали слишком нежными и чувствительными. Стоун также добавил, что возвращаться в этот мир он не стремится.