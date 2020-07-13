Оливер Стоун осудил Голливуд за «излишнюю чувствительность»

Сегодня, 11:11

Александр Зуев

0

Image 16+
Оливер Стоун осудил Голливуд за «излишнюю чувствительность»
Американский режиссер Оливер Стоун

Известный американский режиссер Оливер Стоун в недавнем интервью высказался о современном Голливуде. По его мнению, Голливуд можно сравнить с «Алисой в стране чудес». Лауреат премии «Оскар пояснил», что на фоне толерантности сложно сделать фильм, который никого не заденет. 73-летний кинематографист заявил, что после работы в двадцати кинопроектах на голливудских студиях он ощущает себя изношенным. Ряд новых стандартов киноиндустрии, вызванных политкорректностью и пандемией коронавируса, заставили его отклонить несколько предложений.

Он считает, что маркетинг фильмов слишком дорого обходится. Бюджеты в 100 миллионов долларов стали считаться минимальными, поскольку большая их часть уходит на маркетинг, отметил Стоун. Кинорежиссер порой узнает о том, как по причине необходимости соблюдать правила безопасности из-за пандемии коронавируса растягиваются и дорожают съемки картин. Так, 50 дней съемок превращаются в 60, плюс еще и дистанция для актеров, отметил Стоун.

«Все именитые режиссеры пользуются услугами COVID-консультантов, которые обеспечивают санитарную безопасность на съемочной площадке», - говорит режиссер.

Стоун считает, что главную проблему создает сам Голливуд. В частности, все следят, чтобы в картине было достаточно афроамериканцев, корейцев, женщин и представителей сексуальных меньшинств. Стоун уверен, что снять достойный фильм в таких условиях просто невозможно. Режиссер также подверг критике Киноакадемию, которая в последнее время сильно сменила свои предпочтения, руководствуясь социальными веяниями. Стоун отметил, что подобным образом выглядело чаепитие в «Алисе в стране чудес», когда его участники подстраивались друг под друга и просто поддакивали.

Стоун считает, что Голливуд, который многие называют «фабрикой грез», стал «сумасшедшим» местом, поскольку современное кинопроизводство превратилось в «идиотизм», когда нельзя сделать и шага, не задев чьи-нибудь чувства, ведь все стали слишком нежными и чувствительными. Стоун также добавил, что возвращаться в этот мир он не стремится.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

13-07-2020, 17:31

Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

13-07-2020, 16:15

На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

13-07-2020, 14:59

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков резко похудел после реанимации

13-07-2020, 13:27

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

13-07-2020, 12:13

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

13-07-2020, 09:14

Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

12-07-2020, 23:52

Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

11-07-2020, 16:13

47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в беременности

11-07-2020, 13:54

Бари Алибасов получил необратимые изменения мозга на фоне алкоголизма

11-07-2020, 13:11

Принцесса Диана пыталась покончить с собой

11-07-2020, 10:57

Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

11-07-2020, 09:53

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

10-07-2020, 22:05

Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

10-07-2020, 16:08

Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына

10-07-2020, 13:16

В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

10-07-2020, 11:54

Гоген Солнцев купил престарелой жене место на кладбище

10-07-2020, 09:34

Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

9-07-2020, 21:57

Пелагея ответила Телегину встречным иском

9-07-2020, 21:09

Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

9-07-2020, 20:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров