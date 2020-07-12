Наталия Орейро удивила фанатов «голым» снимком

Сегодня, 19:53

Александр Зуев

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Наталия Орейро удивила фанатов «голым» снимком
Певица Наталия Орейро

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро опубликовала в Instagram архивное фото, сделанное в стиле ретро, чем очень удивила поклонников. В черно-белом кадре актриса запечатлена в длинной светлой юбке с обнаженной грудью. Полуголая звезда сериала «Дикий ангел» опирается на комод, прикрывая отрытые части тела руками. Примечательно, что на снимке у актрисы короткая мальчишечья стрижка, придающая ей дерзкий образ.

Подписчики похвалили актрису за стройную фигуру. Они также оценили ее умение показать все лучшее в своем теле. Поклонники звезды восхитились тем, как актриса может подать свои достоинства и при этом не выглядеть вульгарно. Пользователи стали любоваться ее длинными ногами и тонкой талией.

«Красота очень любим тебя... Ты прекрасна», «Наталья, ты просто красавица! Настоящая sexy lady», – восхитились фанаты.

Для поклонников Наталия Орейро является эталоном красоты, несмотря на то, что ей уже 43 года. Ради справедливости стоит сказать, что за прошедшая время актриса почти не изменилась. Ей удалось не соблазниться возможностью сделать пластическую операцию.

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A besos entiendo, a veces no ?? #accionpoeticaensenada

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Наталия Орейро стала известна широкой публике после выхода в 1998 году сериала «Дикий ангел». Актриса удачно вошла в образ главной героини, которая по сюжету была юна, сильна и очаровательна. В 2001 году Орейро вышла замуж за аргентинского музыканта Рикардо Мольо, который старше ее на 20 лет. В 2012 году у супругов родился сын. Этот брак СМИ называют счастливым и гармоничным.

Весной прошлого года уругвайская актриса приехала в Россию с гастрольным туром. Она даже успела поучаствовать в шоу «Вечерний Ургант» и в шутку обратилась к Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

В подмосковной Балашихе певица записала клип на свою новую песню «To Russia with Love» («В Россию с любовью»). В клипе знаменитая певица примерила кокошник и заговорила по-русски.

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