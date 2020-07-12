Наталья Фриске надела платье умершей сестры и спела ее песню

Сегодня, 09:50

Анна Морозова

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Наталья Фриске надела платье умершей сестры и спела ее песню
Сестра погибшей Фриске спела песню певицы в ее платье

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья на закрытом мероприятии исполнила композицию умершей звезды «Где-то летом». На закрытом празднике в Балашихе Наталья выступила в платье погибшей сестры. Кроме того, она сделала себе афрокудри, какие были у Жанны. Поклонники бывшей участницы группы «Блестящие» возмутились такому выступлению. Многие отметили, что у сестры знаменитости нет музыкального слуха, и что она не дотягивает до уровня погибшей сестры. Нашлись также те, кто выступил с обвинениями в попытке женщины заработать за счет покойной родственницы. Пользователи Сети обвинили семью Жанны Фриске в том, что те создают себе пиар.

Известно, что Фриске-младшая тоже предпринимала попытки сделать звездную карьеру, но ей это не удалось. Поэтому Наталья оставила эту идею, и поет только в свое удовольствие. Основная профессия девушки – мастер перманентного макияжа.

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