Похудевший Фадеев рассказал об эффективном для сброса веса виде спорта

Максим Фадеев недавно поразил своим внешний видом. Продюсер похудел и достаточно сильно. По его словам, за год он избавился от центнера лишнего веса. В этом музыканту помогла специальная диета, но не только она. Как выяснилось, тучный продюсер прибегал и к спорту. По словам Фадеева, чтобы сбросить ненавистные килограммы, необходимо много и долго бегать. В противном случае на эффект не стоит и надеяться.
После снятия режима самоизоляции музыкант начал бегать трусцой.
Вероятно, Фадеев разочаровал тех, кто хочет похудеть без особых усилий. Не секрет, что многие мечтают получить самый простой рецепт стройности, пишет 7Дней.ру.
Подробности о диете Фадеев пока не рассказывает. Известно лишь то, что он не принимал никаких таблеток. Оказывается, диета, которой придерживался продюсер, достаточно проста, но в двух словах ее расписать невозможно, так как необходимо указать температуру и количество воды, которую требуется выпивать, а также следует знать, какие продукты разрешено употреблять.
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