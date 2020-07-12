Похудевший Фадеев рассказал об эффективном для сброса веса виде спорта

Сегодня, 09:48

Александр Зуев

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Похудевший Фадеев рассказал об эффективном для сброса веса виде спорта
Фадеев похудел на 100 кг

Максим Фадеев недавно поразил своим внешний видом. Продюсер похудел и достаточно сильно. По его словам, за год он избавился от центнера лишнего веса. В этом музыканту помогла специальная диета, но не только она. Как выяснилось, тучный продюсер прибегал и к спорту. По словам Фадеева, чтобы сбросить ненавистные килограммы, необходимо много и долго бегать. В противном случае на эффект не стоит и надеяться.

После снятия режима самоизоляции музыкант начал бегать трусцой.

«Бегал! Попал под дождь! Настроение в гору!» — заявил похудевший артист и признался, что и на самоизоляции он про спорт не забывал: занимался на беговой дорожке.

Вероятно, Фадеев разочаровал тех, кто хочет похудеть без особых усилий. Не секрет, что многие мечтают получить самый простой рецепт стройности, пишет 7Дней.ру.

Подробности о диете Фадеев пока не рассказывает. Известно лишь то, что он не принимал никаких таблеток. Оказывается, диета, которой придерживался продюсер, достаточно проста, но в двух словах ее расписать невозможно, так как необходимо указать температуру и количество воды, которую требуется выпивать, а также следует знать, какие продукты разрешено употреблять.

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