Карпович переехала в особняк Прилучного

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце сохранил за собой загородный особняк, расположенный в закрытом поселке. Агата с детьми съехала отсюда еще весной. Как утверждают СМИ, домом, в котором еще недавно хозяйничала Агата, сейчас заправляет новая пассия Павла, Мирослава Карпович. Как говорят соседи Прилучного, возлюбленная актера уже перевезла свои вещи в особняк, довольно быстро там освоилась и успела поскандалить с персоналом.

Жители загородного поселка утверждают, что новоиспеченная хозяйка особняка, который до нее с любовью обустраивала Агата, ведет себя грубо и часто кричит на домработницу. По их словам, Прилучный привел в дом женщину, которая, переступив порог жилища, стала бесцеремонно требовать, чтобы слушались только ее. Карпович ведет себя так, будто всегда тут жила, рассказал один из соседей актера.

Сейчас Мирослава отдыхает вместе с Павлом и его детьми на море. В Сети появились кадры, на которых запечатлена парочка. Примечательно, что они оба о своих отношениях не распространяются. После того, как общественности стало известно о романе Карпович и Прилучного, на звезду «Папиных дочек» обрушился шквал критики. Но едва ли нескромная возлюбленная актера испугалась недоброжелателей.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце состояли в браке почти девять лет. У супругов родились сын и дочь. Эту пару называли самой красивой в российском шоу-бизнесе. Со стороны их брак выглядел идеальным. Однако в семье постоянно происходили ссоры. Сообщалось, что Павел даже прибегал к рукоприкладству. Из-за скандала, который произошел в феврале этого года, пара все-таки решила развестись. Видимо, Агата не могла больше жить с мужчиной, который ведет себя недостойно.

Известно, что в апреле в Сеть попало видео с плачущей Агатой. В кадрах она рассказывала, что Павел поднял на нее руку и выгнал из дома. Актриса также заявила, что ее муж много пьет и ей надоело это скрывать, пишет 7Дней.ру . После расторжения брака Агата заявила, что не будет препятствовать общению детей с папой. Сама актриса с детьми проживает в московской квартире. По слухам, она не спешит искать новую любовь.