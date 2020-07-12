Карпович переехала в особняк Прилучного

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

0

Image 16+
Карпович переехала в особняк Прилучного
Карпович и Прилучный

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце сохранил за собой загородный особняк, расположенный в закрытом поселке. Агата с детьми съехала отсюда еще весной. Как утверждают СМИ, домом, в котором еще недавно хозяйничала Агата, сейчас заправляет новая пассия Павла, Мирослава Карпович. Как говорят соседи Прилучного, возлюбленная актера уже перевезла свои вещи в особняк, довольно быстро там освоилась и успела поскандалить с персоналом.

Жители загородного поселка утверждают, что новоиспеченная хозяйка особняка, который до нее с любовью обустраивала Агата, ведет себя грубо и часто кричит на домработницу. По их словам, Прилучный привел в дом женщину, которая, переступив порог жилища, стала бесцеремонно требовать, чтобы слушались только ее. Карпович ведет себя так, будто всегда тут жила, рассказал один из соседей актера.

Сейчас Мирослава отдыхает вместе с Павлом и его детьми на море. В Сети появились кадры, на которых запечатлена парочка. Примечательно, что они оба о своих отношениях не распространяются. После того, как общественности стало известно о романе Карпович и Прилучного, на звезду «Папиных дочек» обрушился шквал критики. Но едва ли нескромная возлюбленная актера испугалась недоброжелателей.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце состояли в браке почти девять лет. У супругов родились сын и дочь. Эту пару называли самой красивой в российском шоу-бизнесе. Со стороны их брак выглядел идеальным. Однако в семье постоянно происходили ссоры. Сообщалось, что Павел даже прибегал к рукоприкладству. Из-за скандала, который произошел в феврале этого года, пара все-таки решила развестись. Видимо, Агата не могла больше жить с мужчиной, который ведет себя недостойно.

Известно, что в апреле в Сеть попало видео с плачущей Агатой. В кадрах она рассказывала, что Павел поднял на нее руку и выгнал из дома. Актриса также заявила, что ее муж много пьет и ей надоело это скрывать, пишет 7Дней.ру. После расторжения брака Агата заявила, что не будет препятствовать общению детей с папой. Сама актриса с детьми проживает в московской квартире. По слухам, она не спешит искать новую любовь.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

Вчера, 17:31

Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

Вчера, 16:15

На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

Вчера, 14:59

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков резко похудел после реанимации

Вчера, 13:27

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вчера, 12:13

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Вчера, 09:14

Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

12-07-2020, 23:52

Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

11-07-2020, 16:13

47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в беременности

11-07-2020, 13:54

Бари Алибасов получил необратимые изменения мозга на фоне алкоголизма

11-07-2020, 13:11

Принцесса Диана пыталась покончить с собой

11-07-2020, 10:57

Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

11-07-2020, 09:53

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

10-07-2020, 22:05

Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

10-07-2020, 16:08

Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына

10-07-2020, 13:16

В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

10-07-2020, 11:54

Гоген Солнцев купил престарелой жене место на кладбище

10-07-2020, 09:34

Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

9-07-2020, 21:57

Пелагея ответила Телегину встречным иском

9-07-2020, 21:09

Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

9-07-2020, 20:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров