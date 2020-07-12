Кравец рассказала о могиле Норкиной, утопающей в цветах

Алена Кравец рассказала о могиле Юлии Норкиной, утопающей в цветах. Накануне певица Алена Кравец с любимыми Юлией Норкиной розами побывала на кладбище у ее могилы. Чуть больше месяца назад похоронили радиоведущую, а ее могила по-прежнему утопает в свежих цветах. Алену растрогала заваленная цветами могила, ведь, по ее мнению, подобное внимание говорит о том, каков был человек при жизни.

На своей страничке в соцсети Кравец поделилась, что заказала для умершей литургию в церкви. И подчеркнула, что они с журналисткой довольно часто встречались и поэтому артистка не раз сталкивалась с эрудированностью Норкиной. Юлия Норкина скончалась в начале лета, когда ей было 52 года. Причиной ухода из жизни был назван инфаркт.