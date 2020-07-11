На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

13 июля на Первом канале состоится премьера сериала «Андреевский флаг», в котором рассказывается о бывшем вице-адмирале Балтийского флота Григории Чернобаевском. После долгих лет службы Чернобаевский уходит в отставку. Он переживает по поводу карьеры сына Сергея, личной жизни дочери Кати, выбора пути внука Валеры. Но вскоре отставного вице-адмирала настигают более неприятные события. В частности, личные проблемы Чернобаевских сопровождаются историей о контрабанде оружия, в которой замешаны члены семьи.

В сериале режиссера Виталия Воробьева участвовали такие актеры, как Анатолий Васильев, Елена Проклова, Ирина Темичева, Борис Щербаков, Андрей Фролов, Александр Макогон, Ольга Балашова и другие. Многосерийная сага снималась в Калининграде, Светлогорске и Балтийске на?базе ВМФ. Создатели сериала обещают, что фильм поразит зрителей своей масштабностью.

В фильме, который создавался при участии Министерства обороны РФ, есть кадры учений военных кораблей и подводных лодок. Дизайн военной одежды разрабатывал модельер Валентин Юдашкин, который ранее создал коллекцию формы для российских сухопутных войск и военно-морского флота.