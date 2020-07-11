Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

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Александр Зуев

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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда - жена Виктора Проскурина

Почти две недели назад не стало Виктора Проскурина. 68-летний актер скончался в московской больнице от приступа хронической обструктивной болезни легких. Это был не первый приступ, но в этот раз организм пожилого человека не смог выдержать удара. Жена Виктора Проскурина, Ирина Хонда, получила разрешение на открытое прощание с артистом. Проводить в последний путь артиста в театральное училище им. Б. Щукина пришло около сотни человек.

Но после похорон вокруг вдовы актера стали происходить неожиданные события. Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет. Женщину попросили как можно скорее освободить жилплощадь, которая юридически ей не принадлежит. Ирина собирается переехать в Петербург и поэтому вынуждена оперативно упаковывать коробки. Конечно, к срочному переезду никто не готовился, ведь Виктор не собирался умирать и поэтому не успел ничего оформить на жену. А дорогая элитная недвижимость стоимостью не менее чем в двадцать миллионов рублей достанется одной из предыдущих жен актера.

Отметим, что Ирина Хонда, которая была женой и директором артиста, намерена раздать долги и заняться сохранением памяти о муже. Но прежде ей необходимо прийти в себя после пережитого горя. В дальнейшем она собирается организовывать фестивали, создать музей и продолжить «проскуринские четверги». А в Северной столице Ирину ждет ее мама. Кроме того, у нее там квартира в ипотеке. По словам женщины, они с Виктором мечтали продать эту квартиру, купить маме жилье, а себе - недвижимость в Испании. Супруги собирались жить на две страны, но смерть Виктора разрушила все их планы, пишет Комсомольская правда.

Добавим, что Виктора Проскурина многие российские зрители помнят по таким фильмам, как «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и «12 стульев». Всего актер снялся в 129 картинах.

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