Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Вчера, 23:52

Анна Морозова

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Беременная блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Известная инста-блоггер Марина Балмашева, которая закрутила роман со своим 20-летним пасынком, вызвала бурную реакцию общественности. Ради любви она сбросила 60 килограммов, а также сделала пластику.

В итоге влюбленные поженились и ждут ребенка. Балмашева опубликовала фото с регистрации брака в Instagram. Свадьбу молодожены пышно отметили в ресторане.

По УЗИ срок беременности составляет около 3 месяцев. Предположительно родится мальчик. Будущая мама говорит, что пока ничего не чувствует, только немного вырос живот. 

35-летняя Балмашева прожила с 45-летним Алексеем Шавырином в браке 13 лет. Еще будучи в браке, Марина начала флиртовать с родным сыном супруга – Владимиром. Однажды Алексей увидел любовников в постели. Он считает, что Марина совратила Вову. 

Вскоре влюбленные стали жить вместе. К слову, в браке с Шавырином знаменитость никак не могла забеременеть, и супруги усыновили нескольких детей. На данный момент женщину лишили прав на воспитание приемных детей. 

Ранее необычные любовники рассказывали свою историю на телеканале "Россия 1". Балмашева рассказала о буллинге в ее адрес. Больше всего ее возмутили даже не хейтеры, а подробности, которых на самом деле не было.

Марина Балмашева из Краснодарского края известна как блоггер. Свой блог в соцсети Instagram она посвятила своей автобиографии. Так, Марина рассказывает о том, как эффективно похудеть, мотивируя многих женщин. Также женщина рассказывает о приемном родительстве. После истории с замужеством на сыне своего супруга, вероятно, блоггер станет еще популярнее.

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