Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

Американский актер Шайа ЛаБаф будет сниматься в одной из главных ролей в боевике «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра. Героем актера будет коллектор по кличке Creeper, занимающийся выбиванием денег у должников.

Ради новой роли ЛаБаф сделал огромную татуировку на всю грудь. В своем Инстаграм актер поделился фото с процессом нанесения тату. Многие поклонники сначала решили, что это шутка, и тату является временной. Однако режиссер Дэвид Эйр подтвердил, что тату на самом деле настоящая и постоянная. Он похвалил ЛаБафа за такую смелость, преданность делу и актерское мастерство.

На тату изображена Мадонна, которая обнимает клоуна, а также слово Creeper.