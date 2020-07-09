Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

Сегодня, 09:53

Анна Морозова

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Шайа ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли коллектора

Американский актер Шайа ЛаБаф будет сниматься в одной из главных ролей в боевике «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра. Героем актера будет коллектор по кличке Creeper, занимающийся выбиванием денег у должников.

Ради новой роли ЛаБаф сделал огромную татуировку на всю грудь. В своем Инстаграм актер поделился фото с процессом нанесения тату. Многие поклонники сначала решили, что это шутка, и тату является временной. Однако режиссер Дэвид Эйр подтвердил, что тату на самом деле настоящая и постоянная. Он похвалил ЛаБафа за такую смелость, преданность делу и актерское мастерство.

На тату изображена Мадонна, которая обнимает клоуна, а также слово Creeper.

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