Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

40-летняя актриса Ольга Сутулова ждет первенца. Для ее мужа, 46-летнего актера Евгения Стычкина, будущий ребенок станет уже пятым. СМИ распространили новость о том, что актриса с пользой провела карантин и теперь готовится стать матерью в первый раз. Ольга и Евгений вместе уже восемь лет. До брака два года они жили вместе, а еще два встречались.

Сутулова вышла замуж в первый раз, а вот ее муж в отношениях со слабым полом - не новичок. Однокурсница Евгения Юлия Жемчугова подарила ему первого ребенка — дочку Соню, но пара так и не зарегистрировала свои отношения. Вскоре Стычкин официально женился на пианистке Екатерине Сканави. От этого брака у него есть сыновья Алексей и Лев, а также дочь Александра.

В 2009 году Стычкин ушел от жены к Сутуловой, с которой познакомился в 2007 году на съемках картины «Контракт на любовь», пишет Woman.ru.

Екатерина знала об измене мужа, но надеялась, что он все же вернется в семью. Сам Стычкин отрицал тот факт, что у него интрижка на стороне и уверял журналистов, что любит жену. Актер даже какое-то время жил на две семьи. Однако Евгений увлекся новой возлюбленной серьезно, да так, что ему пришлось развестись. Ольга и Евгений не так часто выкладывают совместные фотографии в соцсетях. Поклонникам они демонстрируют лишь кадры со съемок фильмов и сериалов.