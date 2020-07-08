Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

Вчера, 20:43

Александр Зуев

0

Image 16+
Ольга Сутулова ждет первенца от Евгения Стычкина

40-летняя актриса Ольга Сутулова ждет первенца. Для ее мужа, 46-летнего актера Евгения Стычкина, будущий ребенок станет уже пятым. СМИ распространили новость о том, что актриса с пользой провела карантин и теперь готовится стать матерью в первый раз. Ольга и Евгений вместе уже восемь лет. До брака два года они жили вместе, а еще два встречались.

Сутулова вышла замуж в первый раз, а вот ее муж в отношениях со слабым полом - не новичок. Однокурсница Евгения Юлия Жемчугова подарила ему первого ребенка — дочку Соню, но пара так и не зарегистрировала свои отношения. Вскоре Стычкин официально женился на пианистке Екатерине Сканави. От этого брака у него есть сыновья Алексей и Лев, а также дочь Александра. 

В 2009 году Стычкин ушел от жены к Сутуловой, с которой познакомился в 2007 году на съемках картины «Контракт на любовь», пишет Woman.ru. 

Екатерина знала об измене мужа, но надеялась, что он все же вернется в семью. Сам Стычкин отрицал тот факт, что у него интрижка на стороне и уверял журналистов, что любит жену. Актер даже какое-то время жил на две семьи. Однако Евгений увлекся новой возлюбленной серьезно, да так, что ему пришлось развестись. Ольга и Евгений не так часто выкладывают совместные фотографии в соцсетях. Поклонникам они демонстрируют лишь кадры со съемок фильмов и сериалов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

Вчера, 13:24

Андрей Норкин выложил видео с отдыха через месяц после смерти жены

Вчера, 11:57

Отец Жанны Фриске хочет защитить деньги Платона от Дмитрия Шепелева

Вчера, 10:27

Самойлова помирилась с Джиганом из-за детей

8-07-2020, 21:46

В Петербурге начались съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

8-07-2020, 13:21

Шэрон Стоун показала себя в 19-летнем возрасте

8-07-2020, 12:35

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

8-07-2020, 12:07

Авербух впервые рассказал о своем романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

8-07-2020, 08:46

41-летняя Светлана Хоркина в купальнике произвела фурор

7-07-2020, 16:56

Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк

6-07-2020, 18:58

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду

6-07-2020, 17:10

Безработная певица Катя Семенова ютится в однокомнатной квартире с 34-летним сыном

6-07-2020, 14:01

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

6-07-2020, 10:51

Лариса Долина возмутила россиян старым заявлением о возможности нарушать ПДД

5-07-2020, 22:30

Актер Александр Петров впервые показал старшую сестру

5-07-2020, 17:49

Актер сериала «Марш Турецкого» рассказал о серьезном заболевании

5-07-2020, 15:56

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдию, назвали копией отца

5-07-2020, 09:00

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

5-07-2020, 08:34

Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко удивила фанатов постаревшим лицом

4-07-2020, 08:42

66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

3-07-2020, 16:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров