Аниту Цой обвинили в симуляции коронавируса

Недавно певица Анита Цой была госпитализирована с осложнениями коронавируса. Позже знаменитость сообщила своим поклонникам, что она нуждается в дополнительном кислороде. А перед этим исполнительница опубликовала видео в Инстаграм о своей жизни в больнице, о питании и лечебных процедурах.

Анита Цой рассказала, что она выходит на связь, когда ей становится лучше, чтобы сообщить своим фанатам, что лечение проходит успешно. Со слов певицы, несмотря на то, что ей требуется дополнительный кислород, она надеется на скорейшее выздоровление и выписку из больницы.

Некоторые подписчики не поверили Цой. По их мнению, она слишком хорошо выглядит для тяжелой болезни. Пользователи Сети обвинили певицу во лжи.

Артистка возмутилась тем, что её обвинили в симуляции болезни. Она ответила, что звездам непозволительно выглядеть «страшненькими».