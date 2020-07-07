Самойлова помирилась с Джиганом из-за детей

Вчера, 21:46

Александр Зуев

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Самойлова помирилась с Джиганом из-за детей

Модель Оксана Самойлова еще в марте подала на развод. Тогда молодая женщина решила начать жить заново, но ее  остановил страх за четверых детей. Недавно Оксана прокомментировала свое примирение с рэпером Джиганом.

По мнению Самойловой, ее решение о разводе было правильным, но это стало бы тяжелым испытанием для дочерей. По словам модели, старшая дочь из-за переживаний перестала бы спать по ночам, у младшей начались панические атаки. 

Оксана призналась, что ее охватил страх от таких мыслей. Вместе с тем она сказала, что не собирается что-то терпеть всю жизнь ради детей, но дала им шанс на маму и папу. При этом Самойлова уточнила, то что дает шанс не мужу, а детям.

По словам Оксаны, измену она мужу не простила. При этом она не может точно сказать, правильно ли поступила, сохранив семью. Модель считает, что ее пример, скорее, плохой, чем хороший.

Многие пользователи не поняли поступка Самойловой и даже осудили ее за примирение с мужем.

«И какой вы показываете пример детям? Что если мужик изменяет, но есть дети, то надо терпеть. Бред!» — написал кто-то из комментаторов. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. В браке у них родилось четверо детей - три дочери и сын. Кстати, после того как зимой этого года мальчик появился на свет, рэпер ушел в загул и оказался в наркологической клинике. 

После лечения музыкант записал несколько песен, которые посвятил жене, и вымолил у нее прощение. 

В июне Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

Как сложится судьба этой семьи, пока сказать трудно. Какой будет семейная жизнь для Джигана, тоже неизвестно. Но, видимо, для Оксаны отношения с мужем уже не будут прежними. 

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