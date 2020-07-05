Шэрон Стоун показала себя в 19-летнем возрасте

Сегодня, 12:35

Александр Зуев

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Шэрон Стоун показала себя в 19-летнем возрасте
62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун

62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которая знакома многим зрителям по эротическому триллеру «Основной инстинкт», опубликовала в Инстаграме очередной архивный снимок. Поклонники звезды, сыгравшей в культовой ленте сексапильную писательницу Кэтрин, увидели на фото Шэрон Стоун в возрасте 19 лет. Отметим, что большинство зрителей знают Стоун как голливудскую красотку с короткой стрижкой. Однако, как можно заметить по архивному фото, она не всегда была такой.

«Когда мне было 19, я работала моделью за границей», — написала под снимком актриса.

В то время будущая звезда кино работала моделью по контракту с агентством Ford Models. На фото юная Стоун одета в клетчатую блузу, на голове у нее белый бант, а на ее пухлых губах - красно-коричневая помада. Конечно же, молодая Шэрон не похожа на себя, но поклонники отметили, что у Шэрон на лице все та же улыбка, которая не изменилась с годами.

К слову, месяц назад Стоун выложила еще одно юношеское фото, сделанное в ту пору, когда она участвовала в мюзикле «Звуки музыки». Фотография очень удивила поклонников.

«Какая куколка!», «Шикарна и тогда, и сейчас», «Боже мой, ты изумительна», — написали восхищенные комментаторы.

Примечательно, что Шэрон Стоун, которую многие воспринимают как секс-символ Америки, считается самой умной голливудской актрисой с уровнем IQ в 154.

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