Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Сегодня, 12:07

Ольга Громова

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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем на море

Коронавирус сделал звезд отечественного шоу-бизнеса ближе к простому народу. По причине того, что заграничные курорты, где можно затеряться, нашим селебритис недоступны, они вынуждены отдыхать на отечественных морях. Преимущественно весь звездный бомонд ринулся в Сочи. Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский. Судя по всему, эта парочка уже решила перестать скрывать свои романтические отношения. Тогда как ровно год назад все было с точностью до наоборот.

Минувшим летом Сергей Лазарев укатил в США в компании с коллегой Алексом Малиновским, и СМИ об этом узнали. В социальных сетях мужчины не спешили показывать себя на фото вместе, но одинаковые локации их выдавали. Сейчас же Лазарев и Малиновский удивили тем, что уже не стесняясь начали делиться в своих микроблогах кадрами с отпуска, который проводят в компании друг друга на курорте Краснодарского края. Инстаграм-сторис демонстрируют, что Сергей и Алекс побывали на Красной Поляне, посетили горный курорт «Роза Хутор» и на арендованной яхте прокатились по волнам Черного моря.

Напомним, слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Сергея Лазарева ходят уже давно. Их стало еще больше после того, как у певца появились дети, но не появилась жена. Сын и дочь Сергея были рождены от суррогатной матери.

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