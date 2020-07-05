41-летняя Светлана Хоркина в купальнике произвела фурор

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отправилась в отпуск. Она отдыхает вместе с семьей в Краснодарском крае. Как известно, отдых за границей сейчас невозможен, поскольку в связи с пандемией границы других стран закрыты.

41-летняя гимнастка опубликовала в Сети новую фотографию, на которой она предстала в бикини камуфляжной расцветки с ярко-розовыми бретелями. Она стоит на фоне моря, демонстрируя свою стройную фигуру.

Меньше года назад Светлана родила второго ребенка. В связи с этим поклонники олимпийской чемпионки были приятно удивлены ее внешним видом и похвалили ее за быстрое восстановлении после родов.

«Пример для подражания», «Невероятная фигура», «Тоже хочу так выглядеть после родов», — написали комментаторы.

Сама Светлана говорила о том, что сбросила лишний вес с помощью традиционных методов - правильного питания и физической активности.

Светлана Хоркина замужем за Олегом Кочновым. Муж спортсменки не появляется в свете и не любит позировать фотографам.

После родов Светлана первое время скрывала пол и имя малыша. Но вскоре поклонники узнали, что у Хоркиной родился мальчик, которого назвали Иваном. Светлана уверена, что должна продолжать заниматься любимым делом и заботиться о малыше. У Хоркиной есть еще 14-летний сын Святослав, отцом которого является Кирилл Шубский, второй муж Веры Глаголевой.