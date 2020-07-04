Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду

Сегодня, 17:10

Александр Зуев

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Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду
Яхта-ледокол La Datcha Олега Тинькова

Первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова, 3 июля спущена на воду в голландском городе Флиссинген. Строительством 77-метрового судна, принадлежащего к ледовому классу SeaExplorer, занималась компания Damen Yachting. Яхта, развивающая скорость в 14,5 узла (около 27 км/ч), способна находиться в плавании до 40 дней благодаря улучшенным топливным бакам и системе сбора мусора.

Судно может ходить на расстояния до 6000 морских миль (около 11 100 км). На палубе яхты, разработанной для путешествий в отдаленные уголки планеты, есть две вертолетные площадки, батискаф и снегоходы. На судне имеются два джакузи, тренажерный зал, сауна, массажный кабинет и шесть кают, оборудованных гардеробной, туалетом и ванной. Яхта, на которой можно перемещаться от полюсов до тропических островов, рассчитана на 24 члена экипажа и 12 пассажиров. В строительство судна, способного преодолевать большую волну и лед толщиной 30–40 см, банкир вложил более €100 млн.

По некоторым данным, 52-летний миллиардер намерен проводить на своей дорогостоящей яхте 20 недель в году, а в остальное время он будет сдавать ее в аренду, которая обойдется в €740 000 в неделю. Кроме того, те, кто будут арендовать судно, должны внести депозит 30% от аренды на непредвиденные расходы. Миллиардер сейчас проходит курс лечения от лейкемии. О своей болезни он заявил в марте. Свои акции Тинькофф-банка бизнесмен передал в семейный траст, после чего ушел с поста главы совета директоров.

В конце прошлого месяца Тиньков перенес коронавирус, пишет Forbes. О намерении построить первый в мире частный ледокол Тиньков объявил в июле 2018 года. В частности, он заявил, что собирается построить ледокол, чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, на Камчатку, Чукотку и Курилы.

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