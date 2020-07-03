Дочь Кристины Орбакайте, Клавдию, назвали копией отца

Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок со своей семьей. На фото запечатлены сама певица с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, а также их восьмилетняя дочь Клава.

Поклонники Орбакайте сразу оценили внешний вид певицы. По их мнению, Кристина выглядит отлично.

«Кристина очень хорошо и молодо выглядит», «Вы очень красивые», «Потрясающие и счастливые все вместе». Они также восхитились семьей поп-дивы и обратили внимание на то, что Клавдия очень похожа на папу: «Извините, Кристина, но Клавочка - папина дочка!».

Однако нашлись и насмешники, которые заметили, что муж певицы надел «женскую» майку, и сочли, что будто за время пандемии знаменитое семейство поизносило одежду.

Напомним, что Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. В 2012 году у Кристины в Майами родилась дочь Клавдия. Большую часть времени семья проводит в Америке. Из-за пандемии они не могут приехать в Россию.

Какое-то время Орбакайте жаловалась, что режим самоизоляции не позволял ей давать концерты и гастролировать. Кристина убеждала поклонников носить маску, что вызвало резкую критику со стороны интернет-пользователей.