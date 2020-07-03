Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Сегодня, 08:34

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Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Видеосервис START показал сериал по мотивам фильма «Текст».

В Сеть залили «Текст. Реальность» - сериал по мотивам одноименного фильма. Это произошло раньше, чем прогнозировалось: 3 июля прошла премьера сериала, состоящего из 5 эпизодов.

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус. Причем для Кристины эта роль стала самой обсуждаемой за ее карьеру. Сюжет картины закручен вокруг невинно осужденного, отсидевшего за решеткой Ильи, который из мести убил своего обидчика. И стал проживать его жизнь, общаюсь по телефону с окружением погибшего, в том числе и с его девушкой.

Кинофильм «Текст» вышел в прокат в октябре прошлого года и собрал 400 млн рублей, став триумфатором премии «Золотой орел».

По словам режиссера картины Клима Шипенко, в сериал вошли некоторые сюжеты, которые были вырезаны из кинофильма из-за хронометража.

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