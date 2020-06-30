Группа «Ленинград» представила новый клип после объявленного распада

3 июля группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Photoсессия». Такую новость сообщила одна из героинь нового видео — фитнес-блогер Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя.

«Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!!! Для меня невероятная честь сообщить об этом!!» - написала она в Instagram.

Главная героиня нового клипа — девушка плюс-сайз с тонкой душевной организацией, которая устраивает модные съемки. «Photoсессия» - это первый клип группы с лета 2019 года. Новая работа коллектива, постановкой которой занимался фотограф Даниил Величко, вышла спустя несколько недель после того, как Шнуров объявил о роспуске коллектива и о прощальном туре.

За 8 часов ролик просмотрели более 66 тыс. человек. По словам Величко, в клипе есть юмор и ирония, и он уверен, что эта работа никого не оставит равнодушным. Однако новый клип впечатлил не всех. В комментариях многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что новая песня уступает таким хитам группы, как «Экспонат», «Кабриолет», «Вояж» и «В Питере — пить».

Как известно, ранее Шнуров заявил, что его группа распалась. Говоря о причинах роспуска, он пояснил, что группа создавалась для исполнения музыки эпохи застоя, однако этот период закончился. Отметим, что «Ленинград» продолжает получать международные награды. Группировка стала лауреатом в престижной номинации за «Лучшую режиссуру». А совсем недавно ее фронтмен занял пост генерального продюсера международного канала RTVI.