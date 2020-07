Певица Юлия Михальчик рассказала поклонникам о скором выходе сиквела отечественного блокбастера «Шугалей»

View this post on Instagram

Скоро премьера! Продюсер Сергей Щеглов и режиссёр Максим Бриус рассказали, что съемки кинокартины «Шугалей-2» близятся к завершению и фильм уже скоро выйдет на экраны страны. Смотрела первую часть, на меня большое впечатление произвели и сюжет, и режиссерские решения, и, конечно, игра Полухина. Прямо сейчас человек, роль которого исполняет Кирилл, находится в ливийской тюрьме, подвергается там пыткам и унижениям. Жду выхода картины, надеюсь, искусству удастся всерьез обратить внимание широкой общественности на страшную ситуацию, о которой снят фильм. Пусть все получится. Будем ждать. #шугалей #скоро #премьера