Российская эстрадная исполнительница и композитор Юлия Михальчик опубликовала на своей Instagram-странице пост, посвященный приближающейся премьере остросюжетного боевика «Шугалей-2».

Михальчик опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о том, что в ближайшее время завершится работа над сиквелом отечественного боевика «Шугалей». Ранее об этом сообщил режиссер картины Максим Брус и продюсер Сергей Щеглов. Согласно их планам, зрители смогут насладиться второй частью блокбастера уже этой осенью.

Певица уделила особое внимание режиссерским решениям, сценарию и игре Кирилла Полухина, который исполнил роль главного героя – социолога Максима Шугалея. Однако самое большое впечатление на Михальчик произвел тот факт, что сюжет киноленты основан на реальной истории, которая до сих пор не завершена. Прямо сейчас российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в частной ливийской тюрьме «Митига» без законных оснований.

Весной прошлого года ученые Фонда защиты национальных ценностей отправились в североафриканское государство для проведения социологических исследований. К ним в руки попали данные, дискредитирующие террористический режим самопровозглашенного Правительства национального согласия. В результате их похитили боевики RADA и бросили в частную тюрьму, расположенную на территории аэропорта «Митига». Граждан России уже более года незаконно удерживают в заточении, периодически подвергая физическим пыткам и психологическому давлению.

Кинокартина «Шугалей-2» продолжит повествование невыдуманной истории Максима и Самера, удерживаемых в ливийском плену. Над обеими частями боевика работала студия «Трииксмедиа». Создатели фильма надеются с помощью фильма привлечь внимание мировой общественности, чтобы Шугалей и Суэйфан вернулись на Родину как можно быстрее.