Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после выхода «Текста»

Сегодня, 09:31

Ольга Громова

0

Image 16+
Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после выхода «Текста»
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Гарик Харламов после обрушившегося шквала критики и откровенной травли, связанной с выходом фильма «Текст», держался супермолодцом, хотя внутренне очень сильно переживал. Об этом в ходе программы "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в "Яндекс.Эфире" заявил основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

После того, как в России вышел фильм «Текст» со скандальной постельной сценой, актрисе Кристине Асмус пришлось несладко - на нее обрушилась откровенная травля. Жертвой буллинга в соцсетях был и ее муж Гарик Харламов. Комику пришлось выслушивать и читать немало оскорблений в свой адрес, и в адрес супруги. Артур Джанибекян считает, что его коллега с достоинством вышел из ситуации. Хотя ему, безусловно, читать довольно обидные опусы было больно.

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», - прокомментировал он.

Напомним, ранее сеть взорвало сообщение о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после восьми лет брака. Пара, делая заявление о расставании, подчеркнула, что решение зрелое - фильм «Текст» и третьи лица к событию непричастны.

Между тем в сети начали обсуждать другие причины развода Асмус и Харламова. Продюсер Наталья Субботина в интервью «Комсомолке» недавно допустила, что дело может быть в увлечении комика алкоголем и в страсти к азартным играм.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Певица Юлия Михальчик рассказала поклонникам о скором выходе сиквела отечественного блокбастера «Шугалей»

Сегодня, 11:17

Волочкова обрушилась с обвинениями на нижегородского губернатора

30-06-2020, 17:35

Соседов возмутился жалобам Ротару на потерянные миллионы

30-06-2020, 17:05

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

30-06-2020, 14:24

Тимати подарил сыну Киркорова на день рождения настоящий мотоцикл

30-06-2020, 13:20

Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом

30-06-2020, 12:50

Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

29-06-2020, 18:15

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новую «обнаженку»

29-06-2020, 12:27

Популярная певица поддержала геев откровенными фото

29-06-2020, 11:47

Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне

29-06-2020, 09:38

Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

29-06-2020, 08:22

Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

29-06-2020, 00:01

Дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию

28-06-2020, 17:49

В Сеть попало редкое фото экс-солистки «Лицея» Лены Перовой

27-06-2020, 22:56

Похудевший на сто килограммов Фадеев поразил читателей Instagram

27-06-2020, 16:43

Бросивший пить Харатьян призвал не судить его друга Ефремова

27-06-2020, 12:32

Александр Буйнов уже выбрал себе место на кладбище

26-06-2020, 14:25

Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью

26-06-2020, 12:53

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

26-06-2020, 09:00

Жена Ефремова получит компенсацию за разбитую машину

26-06-2020, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров