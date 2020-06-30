Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после выхода «Текста»

Гарик Харламов после обрушившегося шквала критики и откровенной травли, связанной с выходом фильма «Текст», держался супермолодцом, хотя внутренне очень сильно переживал. Об этом в ходе программы "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в "Яндекс.Эфире" заявил основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

После того, как в России вышел фильм «Текст» со скандальной постельной сценой, актрисе Кристине Асмус пришлось несладко - на нее обрушилась откровенная травля. Жертвой буллинга в соцсетях был и ее муж Гарик Харламов. Комику пришлось выслушивать и читать немало оскорблений в свой адрес, и в адрес супруги. Артур Джанибекян считает, что его коллега с достоинством вышел из ситуации. Хотя ему, безусловно, читать довольно обидные опусы было больно.

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», - прокомментировал он.

Напомним, ранее сеть взорвало сообщение о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после восьми лет брака. Пара, делая заявление о расставании, подчеркнула, что решение зрелое - фильм «Текст» и третьи лица к событию непричастны.

Между тем в сети начали обсуждать другие причины развода Асмус и Харламова. Продюсер Наталья Субботина в интервью «Комсомолке» недавно допустила, что дело может быть в увлечении комика алкоголем и в страсти к азартным играм.