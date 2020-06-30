Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и страсти комика к азартным играм

Продюсер Наталья Субботина назвала еще одну причину развода Кристины Асмус и Гарика Харламова. Она уверена, что союз актрисы и резидента Comedy Club мог разрушиться из-за пагубных привычек комика - увлечения алкоголем и страсти к азартным играм.

Гарик Харламов на сцене кажется многим добродушным и простым. Но на самом деле у него тяжелой характер. Отчасти поклонники в этом уже смогли убедиться - взять хотя бы порой жестокий троллинг Гариком актрисы Ларисы Гузеевой либо «атаки» аккаунтов западных знаменитостей. Например, комик когда-то призывал подписчиков спамить на странице Сталлоне - и непонятно по какой причине, чем многих откровенно шокировал. Примеров таких множество.

«Последние несколько лет он чудит и ведет себя не всегда адекватно. Многим известно, что он выпивает», – говорит Наталья Субботина.

Продюсер говорит, что об изменах кого-то из пары речь не идет - не замечены. Зато о страсти Гарика к азартным играм многие осведомлены.

«Гарик страшный игроман. Он часто летал в Сочи играть в казино и зависал там. Харламов тратил на это много денег», – добавила она, беседуя с «Комсомольской правдой».

Напомним, пара синхронно заявила о разводе. Гарик и Кристина сообщили, что решение о разводе зрело давно, ему около года. Ради общей дочери они пообещали сохранить дружеские отношения.