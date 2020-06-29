Дочь Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк на протяжении года борется с раком головного мозга. Еще до того, как стало известно о госпитализации актрисы, ее поклонники заметили, что Анастасия перестала посещать светские мероприятия и пропала из соцсетей.

Близкий друг семьи Заворотнюк рассказал журналистами о том, как развивалась болезнь актрисы. Как он считает, недуг Анастасии во многом связан с ее беременностью. Актриса долгое время пыталась забеременеть от своего мужа, фигуриста Петра Чернышева, но ей это удалось только благодаря долговременной гормональной терапии.

Здоровье актрисы стало ухудшаться после рождения дочери Милы, а потом у нее обнаружили опухоль. Вскоре Заворотнюк назначили курс химиотерапии.

Недавно Анастасия перенесла операцию, и сейчас она чувствует себя хорошо. Любимая зрителями «прекрасная няня» уже находится дома. Пока Анастасия находилась на лечении в клинике, поклонники все это время очень за нее переживали. Они надеются, что в скором времени она окончательно окрепнет и снова появится на экране.

Между тем дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена в месте жительства своей знаменитой матери, пишет Газета.Ru . На фото девушка предстала сидящей на газоне на фоне цветов и забора, обвитого растительностью.

Подписчики пожелали девушке успехов, а ее маме - скорейшего выздоровления.

Недавно на совещании по развитию генетических технологий Владимиру Путину рассказали о технологии лечения опухолей, отметив, что родственники Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома, передали институту молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук клетки ее опухоли.