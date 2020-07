Дочь Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса

View this post on Instagram

Двигаемся дальше?? принимаю ситуацию такои? какая она есть, волосы отрастут, обиды прои?дут. А мои близкие любят меня любои?. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было ВАЖНО для меня??